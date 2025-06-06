宜縣府稱宜蘭受和平電廠負面影響高 要求增加回饋金

宜蘭縣政府認為花蓮和平火力發電廠對宜蘭影響比較大，要求增加對宜蘭的回饋金。（資料照）

2025/06/06 16:17

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府針對花蓮和平火力發電廠（簡稱和電）對宜蘭縣整體影響辦理分析報告，分析結果顯示宜縣受到的負面影響，遠超過電廠所座落的行政區花蓮縣；但宜蘭僅能獲得回饋金15%，花蓮85%，顯然不成比例，要求增加宜蘭回饋金。和電表示，分析報告都為臆測，回饋金若破壞現有協議，會影響電廠供電穩定。

縣府委託顧問公司的分析報告近期出爐，和平電廠對宜蘭影響分成3個面向：1、生態環境面向，和電距宜縣僅隔和平溪一河之隔，電廠周遭哺乳類與爬蟲類多樣性指數呈現下降趨勢，不利宜縣生態及農業發展。

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2、人類健康面向，和電為燃煤電廠會排放空氣污染物，對人類健康存在風險，和電發電高峰季節於夏季，依據氣象署資料，宜縣受空氣污染物影響機率高達61.46至64. 9%。

3、經濟發展面向：經查近15年宜縣定置魚場近海漁業產量與產值呈現下滑趨勢，又因黑潮緣故，海水全年均由南向北流動，存在受到和電溫排水關係影響甚鉅。此外，電廠超高壓電塔均坐落宜縣，影響土地總面積318公頃，已造成開發區域破碎，影響整體經濟發展。

縣府表示，綜合上述，無論於陸域或海域生態，生物多樣性或數量等指標均呈現下降趨勢 ，宜縣受影響人口有1.17萬餘人，空污影響機率為花蓮3倍以上，宜縣受影響海洋漁業經濟規模更超過花蓮15倍，輸電電塔都在宜縣，花蓮縣則無影響，宜縣承受和電營運風險威脅及影響性遠高於花蓮。

縣府指出，和電每年以售電收入的1%作為回饋金，宜蘭僅能分得其中15%，去年分得5424萬元，而花蓮則可獲得85%，對宜蘭不成比例，請和電重新審視對宜縣衝擊與危害，另予增加回饋金，彌平宜縣環境、居民健康風險及經濟損失。

和平電廠回應，和電空污、溫排水都符合，甚至更低於排放標準，電廠投入相當多資源持續提升環保設施，排放標準都降得比法規還要低，縣府分析報告都是一些臆測，宜蘭95%用電需求都是和電提供，電塔是必要關鍵設施，沒有電塔好像也不能供應宜蘭用電。

至於回饋金提高，和電表示，破壞現有協議會引起各利害關係人爭相主張自己的感受，他們也會要求比較高，主張自己也受到影響，這是宜、花兩縣政府的事情，一邊要求提高、一邊就會降低，這會影響電廠供電的穩定。

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