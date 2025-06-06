「粉紅超跑」驚喜降臨議員服務處！ 他會議開到一半突聞喜訊

新北市鶯歌區今（6）日下午迎來白沙屯媽祖分靈的遶境盛事，來自新北千化修道院的白沙屯分靈媽祖在遶境途中，「粉紅超跑」意外駐駕新北市議員卓冠廷的服務處，停留約半小時。（擷取自卓冠廷臉書）

2025/06/06 16:12

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新北市鶯歌區今（6）日下午迎來白沙屯媽祖分靈的遶境盛事，來自新北千化修道院的白沙屯分靈媽祖在遶境途中，「粉紅超跑」意外駐駕新北市議員卓冠廷的服務處，停留約半小時，卓冠廷今日在臉書分享此事，並表示自己的心情是又驚喜又感動。

卓冠廷今日在臉書PO文表示，今天新北千化修道院白沙屯分靈媽祖在鶯歌遶境，原本沒預期白沙屯媽祖分靈遶境會停駐自己的服務處，收到訊息當下，他正於議會開會，突然接獲消息後感到又驚又喜。他也說，這份突如其來的緣分，讓他的團隊相當驚喜。

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卓冠廷表示，剛好他的妻子、前立委洪慈庸當時也正在服務處，他的團隊臨時拿出了今日才剛買到、近期爆紅的「香菜多力多滋」與「咖啡多力多滋」零食，誠心獻拜，希望能合媽祖口味。

卓冠廷指出，這次媽祖駐駕，對團隊來說是一份滿滿的祝福。他也強調，將以最虔誠的心恭迎媽祖、恭送媽祖，更會持續用最誠摯的態度服務鄉親、為台灣努力打拚。

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