黃敬雅爆把立院公務車開到高雄 柯志恩提告

國民黨高市黨部發言人張永杰（右）今天受柯志恩委託，與律師前往地檢署提告黃敬雅。（記者葛祐豪翻攝）

2025/06/06 16:12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕復興航空空難唯一倖存的空服員黃敬雅，昨天（5日）於臉書指立委柯志恩當年選舉時，「把立法院的司機叫去高雄、全程接送」，柯志恩不忍了，今天（6日）立刻委由律師至高雄地檢署，向黃敬雅提出妨害名譽及加重誹謗告訴。

柯志恩表示，黃敬雅在臉書以《鏡週刊》2019年12月1日報導舊聞，穿鑿附會並散播謠言，在臉書寫下：「柯志恩把立法院的司機叫去高雄、全程接送她拜廟、跑市場、跑選區，還要人家苦等她吃飯」、「當你們罵監察院前，先把過去柯志恩那輛從立法院一路濫用到高雄的公務車找出來」等語。

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柯志恩強調，黃敬雅將《鏡週刊》2019年的報導，與各種虛假資訊胡拼亂湊，於臉書所發表惡意與不實公開言論，已嚴重侵害她個人名譽，今天已委託市黨部發言人張永杰，在律師陪同下前往高雄地檢署，向黃敬雅提出妨害名譽及加重誹謗等告訴。

柯志恩重申，自就任本屆立委以來，在高雄行程皆是使用自己的私人車輛，負責接送的也都是她所聘助理；另外她於2019年的用車情形，也符合立院每月80小時的規定。

對此，黃敬雅回應說，她所發表的評論，是根據《鏡週刊》於2019年公開報導中所揭露具體內容，針對柯志恩在立委任內疑似濫用立法院公務車與司機資源一事，所進行的公共評論與社會質疑，全篇皆本於事實來源與合理評論，並未憑空捏造。

針對其中的「開去高雄」一語，黃敬雅坦承藉確實是她誤植，與事實不符，願負責任更正並致歉。「然而，也正因柯志恩長期選區定位模糊，時而板橋、時而高雄，致使社會認知錯亂，此種混淆並非空穴來風」。

黃敬雅強調，2019年那起濫用公務車的爭議事件，至今未獲清楚交代，柯志恩從未對《鏡週刊》報導提出具體澄清或具體資料反駁。「請問當年媒體拍下的公務車載人跑私人行程、司機工時超時、身心壓力破表的畫面，到底是真是假？」

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