川習通話中國官媒又作怪 外交部：故技重施刻意扭曲我主權

外交部。（資料照）

2025/06/06 15:57

〔記者方瑋立／台北報導〕美國總統川普5日晚間與中國國家主席習近平通電話，中國官媒報導稱習要美國慎重處理台灣議題，並稱「美方將繼續奉行一個中國政策」，然而川普本人的社群發文則隻字未提台灣。對此，外交部今天回應表示，中方新聞稿刻意片面扭曲我國主權地位，是中國近期與各國互動時重複使用的伎倆。

中國官媒「新華社」報導，聲稱習近平在通話中強調，美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數「台獨分裂分子」把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地，又稱川普表示「美方將繼續奉行一個中國政策」、「歡迎中國留學生赴美學習」。

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然而，川普本人在其「真理」社群媒體發文，完全未提到台灣，更未提及歡迎中生等，僅聚焦在貿易議題上，表示雙方取得正面共識，尤其在稀土產品等議題上，並稱雙方互邀到訪。

我國外交部今天表示，外交部一向密切關注美中高層互動情形，也注及雙方通話重點雖是美中貿易議題，但中方新聞稿仍刻意片面扭曲我國主權地位，此實為中方近期與各國互動時重複使用的伎倆。

外交部強調，台灣一貫致力於與夥伴國家共創區域繁榮、維持台海和平現狀，並將秉此立場持續深化台美雙邊在安全與經貿等領域的緊密夥伴關係；亦將持續關注區域情勢，維護我國利益。

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