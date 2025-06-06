為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    掃街被嗆反擊惹議 葉元之首回應 ：以後人家打我都不能說好痛？

    葉元之到市場掃街宣傳反罷免遭路過阿北怒嗆「擾民」。（擷取自葉元之YouTube直播）

    葉元之到市場掃街宣傳反罷免遭路過阿北怒嗆「擾民」。（擷取自葉元之YouTube直播）

    2025/06/06 16:08

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委葉元之日前掃街時遭路過阿北怒嗆「擾民」，葉元之回「唉唷，好怕喔！」引發議論。罷免葉元之團隊對此批評葉元之「容不下不一樣的聲音」；葉元之昨（5）日在節目中談到此事時首度回應表示：「不然勒？以後人家打我都不能說好痛；或他對我很兇我都不能說好怕？」

    國民黨立委葉元之上月30日到市場掃街宣傳反罷免時，遭路過阿北怒嗆「擾民」，葉元之竟回「唉唷，好怕喔！」罷免葉元之團隊「板橋大刪元」發言人茉莉對此批評，葉元之之前同台藍營側翼、同黨立委，對於「南部低端」等負面標籤不回應，對民眾質疑倒是回應很快，就是容不下不一樣的聲音。

    葉元之昨日在政論節目《新聞面對面》中提到，罷免跟選舉很不一樣，所有小事都會被放大檢視，「就把他講得很爛才有辦法拉下他」。

    葉元之也還原當時被嗆「擾民」事件，表示端午節時他去掃街，沿路都還算OK，但有一個阿北對他很兇嗆他「擾民哪」，他當下想說「算了」握個手，但阿北很兇地回他「不要啦」。

    葉元之說，阿伯走了之後他就只是轉過頭來說唉唷好怕，這是一個對阿北很兇情緒的一個反應，就好比有人打他，他說好痛一樣。

    葉元之不滿指出，結果罷團就說他這是容不下不同聲音，他生氣地說：「不然咧，以後人家打我我都不能說好痛；或他對我很兇我都不能說好怕？」葉元之也抱怨，這就是什麼都朝最壞的方式解讀，「因為要罷免你，所以你就十惡不赦。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播