掃街被嗆反擊惹議 葉元之首回應 ：以後人家打我都不能說好痛？

葉元之到市場掃街宣傳反罷免遭路過阿北怒嗆「擾民」。（擷取自葉元之YouTube直播）

2025/06/06 16:08

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委葉元之日前掃街時遭路過阿北怒嗆「擾民」，葉元之回「唉唷，好怕喔！」引發議論。罷免葉元之團隊對此批評葉元之「容不下不一樣的聲音」；葉元之昨（5）日在節目中談到此事時首度回應表示：「不然勒？以後人家打我都不能說好痛；或他對我很兇我都不能說好怕？」

國民黨立委葉元之上月30日到市場掃街宣傳反罷免時，遭路過阿北怒嗆「擾民」，葉元之竟回「唉唷，好怕喔！」罷免葉元之團隊「板橋大刪元」發言人茉莉對此批評，葉元之之前同台藍營側翼、同黨立委，對於「南部低端」等負面標籤不回應，對民眾質疑倒是回應很快，就是容不下不一樣的聲音。

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葉元之昨日在政論節目《新聞面對面》中提到，罷免跟選舉很不一樣，所有小事都會被放大檢視，「就把他講得很爛才有辦法拉下他」。

葉元之也還原當時被嗆「擾民」事件，表示端午節時他去掃街，沿路都還算OK，但有一個阿北對他很兇嗆他「擾民哪」，他當下想說「算了」握個手，但阿北很兇地回他「不要啦」。

葉元之說，阿伯走了之後他就只是轉過頭來說唉唷好怕，這是一個對阿北很兇情緒的一個反應，就好比有人打他，他說好痛一樣。

葉元之不滿指出，結果罷團就說他這是容不下不同聲音，他生氣地說：「不然咧，以後人家打我我都不能說好痛；或他對我很兇我都不能說好怕？」葉元之也抱怨，這就是什麼都朝最壞的方式解讀，「因為要罷免你，所以你就十惡不赦。」

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