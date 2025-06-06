汛期已開始！高市議員批去年爭取到消波塊工程 還在「設計發包」

林園區爐濟殿前堤岸淘空，汛期將屆，李雨庭要求加速投放消波塊。（記者洪臣宏攝）

2025/06/06 15:47

〔記者洪臣宏／高雄報導〕今年首颱「蝴蝶」下週可能形成，高市議員李雨庭去年10月爭取到林園區汕尾爐濟殿公園前堤岸消波塊工程，竟還停留在「設計發包」階段，李指堤岸已有明顯淘空情形，且汛期已經開始，嚴正質疑海洋局效率及作為。海洋局局長石慶豐今（6）日實勘，海洋局表示，將於17日辦理發包，投放250塊5噸消波塊。

進入西南氣流旺盛季節，海浪逐漸增強，位於高屏溪口的堤岸不斷承受海浪拍打，出現淘空現象，令居民憂心不已。

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李雨庭表示，汛期才剛開始，已可見堤岸淘空，若遇上強降雨或颱風，後果不堪設想。她說，上任以來，每年都在追消波塊，但每次都投放數量太小、噸位不夠，消波塊總是下陷沉海。

她表示，去年10月就爭取到汕尾爐濟殿公園前堤岸消波塊工程，原訂今年初施作，如今竟然停留在「設計發包階段」，工程遲遲未動，而首颱「蝴蝶」可能形成，令人憂心；她質疑海洋局的效率與作為，希望海洋局能盡速啟動工程，在災害發生前完成必要的防護。

石慶豐今天偕同高雄市長室專委楊孟凡現勘，海洋局表示，該工程已於5日上網，17日開標，預計6月底開工，規劃投放250塊5噸消波塊，將積極催促承攬廠商於7月底前完工。

高市海洋局局長石慶豐（中）今天視察林園海岸現況。（高市海洋局提供）

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