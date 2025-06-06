縣長是誰？花蓮縣新增161億預算 怎麼花「傅崐萁決定」還印在扇子上

傅崐萁最近花大錢做大扇子，上頭明載明年財劃法多了161億後花蓮即將施行的各種政策牛肉，被議員酸「花蓮縣政府經費都是傅崐萁決定」，批「預算不用議會監督嗎」？（記者花孟璟攝）

2025/06/06 16:23

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁主導修財政收支劃分法，花蓮縣明年將再增161億元可以花，民進黨花蓮縣議員張美慧批評，這兩天花蓮人家家戶戶信箱都被插一把扇子、一大疊12張紙共24面銅版紙文宣詳列這161億要怎麼花，形同「架空花蓮縣長徐榛蔚？」這些預算不用送議會審查？等於告訴花蓮鄉親，花蓮縣的經費都是傅崐萁在分配！

財劃法修改後，明年花蓮縣府可增加161億元公部門預算，傅崐萁這幾天在花蓮各主要道路豎立超大看板，還廣發政績大扇子、還有一本厚達12張紙24頁文宣，傅崐萁昨天出席四維高中畢業典禮時，還強調免學費明年會擴大到大學，扇子上也印「0至22歲免學費」。

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民進黨花蓮縣議員張美慧酸「富崐萁真是好大的手筆」、並質疑「預算難道不用依照行政程序進行？不用先由各局處提出計劃？不用經過縣務會議討論？不用送交花蓮縣議會審議？」

張美慧說，這些錢壓根都還沒到花蓮傅崐萁竟搶先宣告，把花蓮縣明年度要做的預算都分配好了，「縣庫就是傅庫、花蓮就是傅的」心態一覽無遺，一切都是傅崐萁說了算，全國有哪個縣市的預算是立委在分配，等同公開宣告「徐榛蔚就是傅崐萁傀儡」，真是今古奇觀！

張美慧說，傅崐萁扇子公開在縣府舉辦的龍舟等活動發送，明顯就是行政不中立，那麼罷免團體能否比照辦理？如果真的行得通，就不會發生「葉爸老師發言被請出場」事件，呼籲大家必須前往三階段罷免投票。

對此，花蓮縣府發出澄清，強調「花蓮縣政府的預算用途由立法委員分配」、「全國有哪個縣市是由立法委員分配地方政府預算使用用途」等言論，內容嚴重與事實不符，恐對社會大眾造成誤解，縣府強調，預算來源與使用均依《地方制度法》、《預算法》及《財政收支劃分法》等中央法規辦理，也都會經地方議會依法審議通過、受議會監督。

縣府指出，修正後的財劃法提升各縣市在中央稅收中的分配比例，促進區域均衡發展。花蓮縣今年統籌稅款今年71億元，明年可增至約232億元，實質有效強化地方財政能力，將用於社會福利、教育與公共建設等領域，縣政施政規劃與預算執行，仍由縣府依法負責，並受地方議會監督。

縣府說，有媒體報導稱文宣品與縣府有所關聯，但實際上該宣傳品是該政黨自行印製，縣府未參與、未提供公帑資源，強調縣政府嚴守行政中立原則，行政與選舉活動劃分明確，相關指控與事實不符，呼籲發言應以事實為依據，避免誤導社會觀感或製造對立。

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