聲援山除薇害！新北罷團設看板也碰壁 房東聽聞「罷免」變臉

罷團「山除薇害」掛在松山區南京東路五段的罷免看板被迫拆除，多個罷免團體串連，6日舉行「捍衛言論自由 × 支援罷免行動邀請」記者會說明。（記者方賓照攝）

2025/06/06 16:04

〔記者董冠怡／新北報導〕全國18個罷免行動團體今天齊聚台北市松山區南京東路街頭，聲援「山除薇害」唯一一面罷免看板被迫拆除，新北市多個罷團也派員到場，並自述找尋廣告看板時也碰壁，像是聽到「罷免」就變臉、即便廠商願意報價仍有可能在最後一刻喊卡，但也意味著，罷免行動將是轉型正義的里程碑。

雙和罷團指出，設置看板過程中，許多房東聽到「罷免」二字，就會瞬間變臉且以「太敏感怕出事」為由拒絕，沒想到2025年，仍有不少公民活在國民黨威權時代的陰影下，對於表達政治立場、參與民主行動，感到畏懼，更加凸顯這場罷免行動的深刻意義，國會邁向正常化之外，更是全面轉型正義的里程碑。

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「罷洪！！刻不容楷」提到，街上不時可見洪孟楷反罷免的看板，初步統計至少看到25面，罷團則一面都沒有，好不容易有一家報價，最後礙於政治壓力婉拒，「這就是真實的社會情況」。

齊心斷翔說，廖先翔起初對於發動罷免，不太理會，如今實體廣告看板與罷團相比，110比3，最近還出動反罷免宣傳車，志工雖然沒錢買廣告，但仍心繫台灣，以現有資源宣傳，例如在斷翔YouTube頻道開設「七星雞密會」直播節目，每週三開播，細數「他到底有多『蝦』 」。

板橋大刪元表示，新北罷免藍委二階連署已完成送件，目前正在等待市選委會查核結果，呼籲市選委會不要步上南投的後塵，被控疑似動用戶政系統，打壓公民行使罷免權，為人所不能忍。

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