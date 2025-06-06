轉型正義不能停 屏縣議員建議改中正路為屏東大道

屏東市中正路有椰林大道的美稱。（記者葉永騫攝）

2025/06/06 15:06

〔記者葉永騫／屏東報導〕中正路改名引發爭議，雖然內政部已經喊停，但是涉及到轉型正義，地方不放棄推動，今天屏東縣議員梁育慈、李世斌建議將屏東市中正路改為屏東大道，強調轉型正義必須持續的推動。縣長周春米認為，歷史不能被遺忘，真相必須被發現，中正路的改名是社會對話的過程，讓大家去了解，進行溝通、說明，讓大家有一個更好的共識名稱，而屏東大道就是一個好的方向，不能忘記過去的威權統治和歷史。

縣議員李世斌表示，轉型正義就是要對過去的錯誤進行補償，但是生命沒有了，要如何補償，以前專制時期泡茶罵政府會被抓去關，現在則是可以泡茶罵政府，這就是自由的可貴，因此轉型正義就是要我們不要重蹈覆轍，不要再極權統治、不要再白色恐怖，建議將屏東市中正路改名為屏東大道。

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縣議員梁育慈指出，轉型正義是一個價值，是長期要做的社會工程，台灣的民主能走今天是有多人犧牲換來的，了解台灣有很多的人在白色恐怖時期遭到殺害，如畫家陳澄波、學者陳文成死亡事件、林宅血案等，因此改路名只是轉型正義的一環，她要求縣長要持續推動。

縣長周春米強調，台灣在促進轉型正義從前總統蔡英文任內開始有制度進行，歷史不能被遺忘，真相必須要被發現，要談合解，也要知道歷史及真相，中正路的改名是社會對話的過程，透過這次的討論，讓大家去了解為何有那麼多的中正路、中正紀念堂，在進行溝通、說明後，讓大家有一個更好的共識的名稱，屏東大道就是一個好的方向，我們不能沈浸之前的歷史悲傷，要往前走，但也不能忘記過去的威權統治和歷史。

議員提議將中正路改為屏東大道。（記者葉永騫攝）

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