關埔慈雲空橋工程鄰損 議員轟竹市府管控無能籲投票罷免高

新竹市關埔慈雲空橋工程疑造成鄰損，市議會民進黨團轟市府管控失靈，市議員劉崇顯籲市民下架無能及行政怠惰的高虹安市府。（記者洪美秀攝）

2025/06/06 15:39

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會民進黨團今再針對市府關埔慈雲空橋工程進度延宕落後及造成鄰損嚴重卻未先做施工前現況保存等行政疏失提出質疑，市議員劉崇顯提到，2025年關埔空橋全區完工曾是涉貪停職市長高虹安在2022年競選時誇下海口的支票，然至今連第一座慈雲空橋的進度都一再延宕，更因鄰損問題差點就傷及市民生命財產安全，後續甚至難釐清相關責任歸屬，突顯高虹安市府團隊在工程管控上的無能，籲市民罷免三階投票要投同意票，下架無能的高虹安團隊。

市府工務處表示，為保障慈雲空橋施工期間民眾權益，參考新竹市建築爭議事件處理辦法，另委託技師公會對開挖深度3倍範圍內社區住戶進行鄰房現況鑑定。強調鄰房鑑定並非損害鑑定，受鑑定的2千多戶住戶也並非受損，而是透過紀錄現況以保障住戶與施工廠商兩造的權益，若後續再有施工造成鄰房受損狀況，就可作為證據保全及釐清責任歸屬依據。

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劉崇顯說，關埔慈雲空橋進度，代理市長邱臣遠曾在5月23日發文今年底完工，但隔2兩天施政報告中又改口需明年中完工，顯示其根本沒有管控相關進度的能力。工務處在議會答詢更避重就輕，不肯正面回應工程延宕的主因就是鄰損問題，在媒體揭露鄰損情形後甚至發聲明稿稱「只是局部混凝土剝落與滲水」，意圖粉飾太平的卸責態度，讓面臨住家損壞的居民很生氣。

他說，從住戶提供的影片中可見水管損壞後是如小瀑布般的水大量溢出到地下室車道，更有照片顯示另個社區停車場的天花板混凝土崩落到鋼筋都露出來，下方就是機車停車格佈滿大量水泥塊，有住戶在社區群組表示差點被砸到，面對鄰損問題，因市府未在施工前紀錄鄰房現況做存證，後續可能讓社區面臨責任歸屬難以釐清，甚至求償無門困境。

市議員曾資程表示，依據「行政院暨所屬各機關處理公共工程施工損害應注意事項」第3條規定，公共工程施工前，主辦工程機關應督促承造人確實執行「施工現場及適當範圍內有關設施現況之調查，並紀錄存證」，市府未督促營造廠商做好相關現況調查，導致造成施工損害後無法釐清責任是嚴重失職，要求政風處啟動調查。

黨團強調，高虹安市府團隊除施政無能更行政怠惰，籲市民三階罷免投票投同意票，讓市政回歸正軌。

新竹市關埔慈雲空橋工程疑造成鄰損，市議會民進黨團轟市府管控失靈，籲市民下架無能及行政怠惰的高虹安市府。（記者洪美秀攝）

新竹市關埔慈雲空橋工程疑造成鄰損，市議會民進黨團轟市府管控失靈，籲市民下架無能及行政怠惰的高虹安市府。（記者洪美秀攝）

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