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    闖長照據點、高中畢典宣傳反罷免 黃帝穎：傅崐萁踐踏法律

    傅崐萁近日出席花蓮高中畢典卻宣揚自己的「政績」，引發家長不滿。（圖翻攝自Threads）

    傅崐萁近日出席花蓮高中畢典卻宣揚自己的「政績」，引發家長不滿。（圖翻攝自Threads）

    2025/06/06 16:04

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁的罷免案二接連署達成率169%，全國名列前茅，他近期積極「回防」花蓮宣傳反罷免，繼民眾婚禮、親自送遊覽車、社區長照據點佔用長者上課時間，近日又在畢業典禮發表冗長的政治宣傳，讓外界看傻眼，群起砲轟。對此律師黃帝穎表示，傅崐萁躲記者提問簡直法盲又裝傻，三大犯罪前科的傅崐萁闖長照據點又毀高中生畢典就是踐踏法律。

    黃帝穎在臉書PO文表示，傅崐萁今上午現身立法院，面對媒體問他利用畢典宣傳反罷免時，傅崐萁先回了一聲：「蛤？」記者繼續追問，他則裝傻表示：「我聽不懂你講什麼。」隨後快閃進入會議室、關閉大門。

    黃帝穎指出，傅崐萁無力解釋二大違法，國家行政資源提供長照服務，當然必須遵守《行政中立法》，但傅崐萁竟擅闖長照據點打擾長者上課、宣講反罷免，就是踐踏《行政中立法》；此外，傅崐萁到高中畢業典禮宣講，形同強迫學生聽其反罷免答辯，踐踏《教育基本法》第六條「教育中立原則」。

    黃帝穎直言，三大犯罪前科犯傅崐萁踐踏法律凸顯罷免必要，傅崐萁有三大犯罪前科，分別是二案經濟犯罪判刑定讞入獄，以及一案偽造文書判刑定讞，就因為傅崐萁前科累累，才會如此「目無法紀」騷擾長者與學生，這更證明罷免傅崐萁確有必要。

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