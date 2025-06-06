分析朱立倫交棒說 溫朗東：暴露國民黨對反罷免的束手無策

國民黨主席朱立倫。（資料照）

2025/06/06 16:02

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫日前表態願意交棒，但有黨內立委認為應優先迎戰大罷免，國民黨立委林德福更呼籲將黨主席選舉延後至明年1月。對此名嘴溫朗東表示，國民黨卻在此關鍵時刻上演「黨主席之亂」。這齣鬧劇不僅暴露了國民黨對反罷免的束手無策、信心崩盤，也印證了國民黨「爭功諉過」的百年傳統。

溫朗東在臉書PO文表示，朱立倫近日宣稱要「順利交棒」，看似大方，實則暗藏玄機。朱立倫很清楚，大罷免對國民黨極為不利，誰接黨主席，誰就要扛起反罷免失敗的政治責任。於是他演出一手「假交棒」的爛戲——表面上願意交棒，實際上卻堅持黨主席選舉時程不變，讓7月公告、9月投票的黨主席選舉，剛好卡在大罷免投票（7月底到8月中）的敏感時機。

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溫朗東指出，國民黨的習性向來是「有功搶著邀，有過別人扛」。如果反罷免態勢樂觀，盧秀燕早就跳出來宣布參選黨主席，朱立倫也大方說要爭取連任了。現實是，盧秀燕對黨主席議題「多聽少說」，面對勸進「頭連點都沒有點一下」，扭扭捏捏的態度，說明了她對反罷免毫無信心。

溫朗東續指，無巧不巧，朱立倫剛說要交棒，馬上有媒體放話，暗示盧秀燕如果不表態就是「逃避責任」。這種手法，顯然是要把反罷免的責任先推給盧秀燕──你想當黨主席？好，先來幫我扛反罷免的責任吧！

溫朗東直言，面對國民黨的自亂陣腳，本土陣營反而應該沉住氣，不要因為一時的罷免聲量降低而焦慮。聲量降低，並非民意消退，而是許多人早已心有定見，靜待罷免投票日的到來。就像暴風雨前的寧靜，預示著更大的能量累積。

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