出席警大畢業典禮 賴總統以「誠」勉勵勿吃案

中央警察大學今天上午舉行「114年聯合畢業典禮」，賴清德總統（左）蒞臨主持，並為畢業生代表撥穗及頒發畢業證書、各系所第一名獎座，圖為國境警察學系國境管理組第一名畢業生邱裕惇（右）領獎。（記者陳璟民攝）

2025/06/06 17:31

〔記者陳璟民／桃園報導〕中央警察大學今天上午舉行「114年聯合畢業典禮」，賴清德總統親蒞臨主持並為畢業生代表撥穗、頒發畢業證書，他致詞闡釋警大校訓「誠」字的三層意義，強調要「真實」，就是「不自欺，也不欺人」，面對工作困難，要了解自己的不足，平常加強訓練，或求助同事、長官，不要吃案，否則無助治安改善，還貽誤任務，也無法完成人民的付託。

賴清德說，誠的另兩層意義，包括「真心真意服務人民」，維護治安與交通，並為民服務，以及「確實」，就是把工作做好，完成任務，隨著社會進步與犯罪手法更新，也要持續學習新知、科學辦案。

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警大這屆共有410名學生獲頒學位，包括18名博士、100名碩士、194名四年制學士及98名二年制技術系學士，今早在禮堂舉辦畢業典禮，由總統賴清德主持，內政部長劉世芳、警政署長張榮興、消防署長蕭煥章、移民署長林宏恩、矯正署長周輝煌、海巡署長張忠龍，以及巴拉圭共和國代理大使、駐台北印尼經濟貿易代表處代表、馬尼拉經濟文化辦事處主席兼駐台代表、菲律賓海巡署行政副署長等貴賓與會。

賴清德表示，警政教育的成功是治安工作的基礎，警大是培育警政幹部的重要搖籃，恭喜畢業生經嚴格訓練，完成學業，將踏入職場與社會，他以台南市長任內跟警察、消防共事的經驗，勉勵畢業生未來無論從事警政、消防、海巡或邊防等工作，要注重人身安全、家庭維繫、以誠從事。

中央警察大學今天上午舉行「114年聯合畢業典禮」，賴清德總統（左）蒞臨主持，並為畢業生代表撥穗及頒發畢業證書、各系所第一名獎座，圖為賴清德幫鑑識科學研究所博士班畢業生葉雅玲（右）撥穗。（記者陳璟民攝）

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