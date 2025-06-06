「山除薇害」看板遭強拆罷團集結北市聲援 誓言將打壓化為動力阻藍白亂國會

全國18個罷免行動團體今天響應「捍衛言論自由、支援罷免行動邀請活動」，齊聚台北市松山區南京東路街頭，聲援「山除薇害」唯一一面罷免看板被迫拆除。（記者方賓照攝）

2025/06/06 15:26

〔記者董冠怡／台北報導〕全國18個罷免行動團體今天響應「捍衛言論自由、支援罷免行動邀請活動」，齊聚台北市松山區南京東路街頭，聲援「山除薇害」唯一一面罷免看板被迫拆除，同時輪番上陣，述說罷免過程中，各自面臨的挑戰和經驗，北市罷團皆提到，公民團體擁有的資源遠不如藍委，但不畏懼，挺身而出奮力一搏，打一場民間自救的逆襲戰役。

山除薇害表示，不會因為看板被拆就此退縮，反而要用更多的創意、更強大的串聯，將壓制化為動力，讓所有人看見，人民享有言論自由與罷免權利。這場戰役，將是全台公民對欲罷免的立委最和平的抗議。

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文山退葆提到，早在二階連署時，就曾遇到只要設置罷免宣傳看板，幾乎每一次都立刻被檢舉，理由多半是未申請路權，但實際上均依法申請，質疑為何其他廣告類型都沒事，只要罷免看板一出就被針對，難以接受雙標。

台灣出來罷、港湖除銹、港湖罷秀指出，與被發起連署罷免的藍委相比，公民團體擁有的資源、聲量不對等，以廣告看板、布條為例，羅智強與罷團8比0、李彥秀和罷團40比1，不僅不會打壓罷免的動力，反倒促使集結其他罷團的力量站在一起努力向前，一步一腳印追逐、甚至撼動藍委。

基隆絕沛提到，每位志工會更加努力宣傳三階同意罷免，到了大罷免投票日當天，台灣人將投下罷免同意票，以最和平文明的民主程序，罷免解職下架所有國民黨親共立委們，「一個都別想逃避民主機制的最終審判，台灣公民將贏得最終勝利！」另強調，每一名志工都有屬於自己獨特的生命歷程與政治理念，任何政客都沒有資格以「社會邊緣人」醜化。

「台灣輸不起！」多個罷團說，明知這是一場勝算不高的硬仗，仍要奮力一搏，挺身而出是因清醒與責任，阻擋藍白立委在國會繼續聯手亂搞製造混亂，也是民間逆襲自救的實踐，呼籲民眾三階投票一起出來投下同意罷免票，也向藍委喊話，正面回應人民的質疑，而非試圖透過法律戰對付異音。

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