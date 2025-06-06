台南與波蘭羅茲市締結姐妹市 新設「羅茲路」 紀念情誼

台南市長黃偉哲（右）致贈新道路命名公文，波蘭羅茲市長茲丹諾夫斯卡（左）代表接受。（台南市府提供）

2025/06/06 14:41

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市與波蘭羅茲市（Łódź City）今（6）日締結姐妹市，雙方分別由市長黃偉哲與茲丹諾夫斯卡（Hanna Zdanowska）代表簽約。黃偉哲也宣布將新市區1條新設道路命名為「羅茲路」，以紀念這段姐妹市情誼。

台南市與羅茲市緣份，起源於台南在地企業奇美食品與波蘭食品公司在羅茲市合資打造的食品產線，透過民間交流為兩市的城市外交奠定良好基礎，以此為契機，黃偉哲去（2024）年9月訪歐期間赴羅茲市拜會，該市副市長也在今年2月率團前來台南進行產業交流，雙方往來密切。

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黃偉哲表示，期許兩市締結為姐妹市後，能持續深化文化、教育、觀光與商業等領域的互動。他對於羅茲這座美麗城市印象深刻，羅茲擁有超過600年歷史，而台南也有400年歷史，兩座古城能夠多元化交流。

茲丹諾夫斯卡市長表示，其實羅茲與台南的合作早已由民間企業帶動，此次締盟更具象徵意義，她也期盼能與台南分享羅茲的文化，促使兩市間的互動從商業層面延伸至文化與教育，並鼓勵年輕世代多進行跨國交流，共同開創更多合作機會。

今日簽約儀式，包括南市副市長趙卿惠、新聞及國際關係處長蘇恩恩、經發局長張婷媛與會，波蘭台北辦事處高則叡處長（Cyryl Jacek Kozaczewski）、我國無任所大使暨奇美食品董事長宋光夫、奇美食品總經理宋宗龍等貴賓皆出席觀禮。

宋光夫表示，台灣與波蘭人民皆具備友善、誠懇的特質，樂見兩市民眾有更多互動，並將持續推動台波關係的深化。

羅茲市是波蘭第3大城，位於波蘭中心點，距首都華沙不到兩小時車程，也是歐洲物流轉運重鎮，由於地理位置佳且治安良好，吸引不少企業於當地投資。此次締盟由羅茲市長率該市國際合作部門成員、市議員與羅茲科技大學校長到訪，除參訪奇美食品幸福工廠、奇美博物館外，亦將與成功大學開展學術交流合作。

台南市與波蘭羅茲市今日由黃偉哲市長（右2）與茲丹諾夫斯卡市長（左2）代表締盟姐妹市。波蘭台北辦事處高則叡處長（左1）、我國無任所大使宋光夫（右1）見證觀禮。 （台南市府提供）

台南市今日與波蘭羅茲市今日由正式締結為姐妹市。 （台南市府提供）

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