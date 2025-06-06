基市文化觀光局3預算惹爭論 議員爆口角

基隆文化觀光局將在年底至明年在田寮河兩岸舉辦光環境展。（記者盧賢秀攝）

2025/06/06 14:33

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市議會今天審查文化觀光局追加減預算，包括舉辦冬季室內音樂會、田寮河兩岸周邊光環境展覽及文化暨產業觀光盤點輔導計畫等3項，金額達3650萬元，都是新的預算，議員質疑不符合追加預算編列原則，部分非文化觀光專業的預算，引起爭論，還一度擦槍走火，造成議員間口角。審查會主席何淑萍要求市府編列預算要依法行事，以免造成議員監督預算引起爭執。

最後文化暨產業觀光盤點輔導計畫1600萬元提大會，請市長謝國樑說明清楚，其他預算一讀通過但有多位議員保留二讀發言權。

請繼續往下閱讀...

文觀局為配合明年西班牙人來台400週年，舉辦相關活動，包括基隆冬季室內音樂會經費600萬元，田寮河兩岸及周邊光環境及藝術裝置策展1450萬元，辦理街區文化暨觀光產業盤點及輔導計畫1600萬元。

文觀局長江亭玫指出，預計冬日舉辦多場室內音樂會，客群與年終演唱會不同，民眾白天可以參觀景點、聽音樂會、廟口等地嚐美食；光環境是從今年耶誕一直延伸到明年元宵節，在文化廣場有裝置藝術，田寮河兩岸一直到義六路口設有光環境展，從火車站、國門廣場沿著微笑海灣到市民廣場延伸到田寮河，再到夜市，並與相關店家合作，帶動經濟成長，冬天來基隆也有好玩亮點。

不過民進黨市議員鄭文婷、施偉政、張顥瀚等多人都質疑，這些新計畫經費不符合追加預算編列，要求市府遵守法律，同時明年基隆400應編系列活動總預算，不該像切香腸一樣分段編。陳明建擔心有光害的問題。

連恩典、秦鉦、曾紀嚴和藍敏煌等多位議員認為，基隆郵輪觀光客越來越多，舉辦觀光活動帶動商機。

不過最引起爭議、不合理的的是觀光文化暨產業觀光盤點輔導計畫1600萬元，陳冠羽、張顥瀚和張之豪認為應由專業單位（產業發展處）做，不要本末倒置，鄭文婷主張刪除1000萬、陳冠羽主張刪除1200萬元，最後提大會討論，請市長說清楚。

基隆文化觀光局將在年底舉辦光環境展，在文化廣場設立裝置藝術。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法