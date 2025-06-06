彰縣府大賣台中海線99億元土地 議員批中台灣治理平台如虛設

議員楊典忠（右）質疑中台灣區域治理平台形同虛設，彰化縣大賣台中海線土地99億元市府沒輒。（記者蘇孟娟攝）

2025/06/06 14:08

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中近來發展快速，台中市議員楊典忠、林祈烽、施志昌等人指出，發現彰化縣政府儼然是「台中市大地主」，近13年來大賣台中市海線公有土地99億餘元，台中卻無從置喙，台中市長盧秀燕推動的中台灣區域治理平台形同虛設，促利用平台加強與彰化縣合作開發台中土地；盧秀燕則說，已有與彰化縣合作經驗。

楊典忠指出，台中發展快速，土地開發愈來愈多，台中海線地區不少土地卻被大量出售，大地主竟是彰化縣政府，台中縣市合併13年來，彰化縣府陸續處分台中市海線地區公有土地多達68筆、總面積超過20萬平方公尺的土地，賣地金額高達99億餘元，賣地面積超過市府近期公告的「超巨蛋」。

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楊典忠指出，據他了解，彰化縣議會審查通過待處分的台中港土地逾2萬9000平方公尺（約9000坪），持續處分，彰化縣政府今年初公告招標兩筆土地設定地上權，雖首輪流標，傳7、8月將再次辦理招標。

楊典忠質疑，這些土地雖是歷史分割下的產物，但公有土地應盡量保持公有，不以出售為原則，盧秀燕推動中台灣區域治理平台形同虛設，位在台中市清水區的土地，由外縣市政府主導處分，台中市政府、台中市議會卻無權管轄或參與決策，恐讓當地民意與區域發展需求被忽視，要求市府應發揮治理平台功能，加強與彰化縣合作進行台中市公有土地合作開發，促進區域發展，不能「任人宰割」。

盧秀燕指出，過去已多有跨域治理經驗，台中與彰化縣情誼極佳，也有實際合作經驗，包括正在興建中的清水國民運動中心部份土地原就是屬於彰化縣政府，就是向彰化商量價購取得；另七期文心森林公園的圓滿劇場也是與台體大交換土地，只要台中市海線有需求，市府會比照清水國民運動中心方式進行跨域合作。

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