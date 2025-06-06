中正路改名喊卡 王興煥批卓榮泰：對不起台灣民主奮鬥

台灣基進黨主席王興煥。（資料照）

2025/06/06 13:40

〔記者李文馨／台北報導〕內政部擬推中正路改名引發地方反彈，部長劉世芳表示將協助溝通，但「不能夠不推動」，不過，行政院長卓榮泰昨定調，政院沒有要全盤推動任何計畫。對此，台灣基進黨主席王興煥批評，卓對中正路改名退縮，這種執政價值對不起台灣共同體對民主自由的奮鬥與守護，強調轉型正義沒有假期。

卓榮泰昨天表示，道路命名或更名應該是地方政府權責，地方政府跟民眾都尚待溝通，廣納意見、凝聚共識，政院沒有要全盤推動任何計畫，這也非當前最重要施政內容；內政部次長馬士元受訪說，內政部會按照院長指示，「這個議題我們基本上就到這個地方為止」。

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王興煥今天透過新聞稿指出，2017年通過的促轉條例明確提及「地方要清除威權象徵，改路名由內政部負責」，台灣基進肯定劉世芳願意主動承擔；然而，對於卓榮泰昨天表示「中正路改名並非當前重要施政，沒有全盤推動的計畫」，他則表達強烈不滿。

王興煥表示，轉型正義是從威權到民主的價值轉換，將威權象徵的中正路改名，非常具有指標與實質意義。他質疑，卓榮泰裁示非重要施政項目的做法，並反問，要不要問德國政府，「去希特勒」是不是重要且通盤的施政項目？要不要問西班牙政府，「去佛朗哥」是不是重要且通盤的施政項目？

王興煥批評，台灣的民主指數在亞洲名列前茅，行政院長卻對中正路改名退縮，這種執政價值對不起台灣共同體對民主自由的奮鬥與守護。他呼籲，轉型正義沒有假期，也不應有假期，去除威權象徵必須是重要且通盤的政策。

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