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    不爽陸委會廢除台灣身分！台籍教師張立齊回擊稱「中國更民主自由」

    在中國華僑大學任教的台籍人士張立齊。（圖取自華僑大學官網）

    在中國華僑大學任教的台籍人士張立齊。（圖取自華僑大學官網）

    2025/06/06 13:23

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕在中國華僑大學任教的台籍人士張立齊，去年響應中國融合發展政策，成為首位領取中華人民共和國「台灣居民定居證」的台灣人。陸委會因此宣布廢止張立齊台灣身分。對此，張立齊昨晚反擊，表示「大陸真的是比台灣更民主更自由，更尊重更愛護台灣同胞的地方，至少不會看到殘害、懲罰自己人。」一番話也被台灣網友反酸：「恭喜回歸祖國。」

    張立齊昨日在影片中回擊表示，這明明是台灣《兩岸人民關係條例》裡面沒有明確規定的事情，但是民進黨當局卻為了一己之私，企圖破壞兩岸關係，割裂兩岸人民，不顧在大陸的台胞發展的權利。

    張立齊指出，中國真的是比台灣更民主更自由，更尊重更愛護台灣同胞的地方，至少不會看到殘害、懲罰自己人，尤其是像他這樣的本省人，對內樹立民進黨這種專制霸權，對外卻對美國、日本卑恭屈膝，出賣台灣人民利益。他也要奉勸台灣的行政部門，要遵紀守法，不要為虎作倀，欺凌台灣善良老百姓。

    不過，相關新聞下方，不少網友留言酸：「恭喜成為民主聖地的子民」、「註銷台灣戶籍剛剛好而已」、「慢走不送」、「那你就過去生活吧」。

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