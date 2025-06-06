罷韓5週年 李柏毅：高雄從賽馬場到台積電證明選擇的重要性

今天6月6日是罷韓5週年。（圖擷自簡煥宗臉書）

2025/06/06 13:12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今天6月6日是罷韓5週年，民進黨立委李柏毅表示，這一天高雄人寫下民主歷史，重鑄城市榮光，高雄從賽馬場到台積電，證明選擇的重要性，呼籲全國人民用罷免票找回自己的未來。

李柏毅指出，2020年6月6日，超過93萬名高雄人走出家門罷免韓國瑜，創下首個成功罷免直轄市長的紀錄，用行動告訴政客們：「民主，從來都不只是說說」。

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李柏毅強調，從賽馬場、摩天輪，到演唱會經濟、台積電進駐，高雄成為世界矚目的國際城市，這份全民共享的成績，來自高雄人當年的勇敢與堅持，更證明選擇的重要性。

他認為，但國民黨不記取教訓，讓韓國瑜當上立法院長，領著傅崐萁等人大鬧中央，從國會濫權、修惡憲訴法及財劃法，到大砍國家預算、破壞國家施政腳步，國會亂象層出不窮，台灣家園等不到下一次大選，經不起藍白的一再迫害。

李柏毅說，罷免絕非一時的情緒，而是眾人守護家園堅持，謝謝當年所有為高雄挺身而出的朋友們，現在輪到全國人民攜手合作、為台灣站出來，用罷免票找回自己的未來。

民進黨高雄市議員簡煥宗也說，6月6日這一天從2020年起，象徵著公民意志的集體展現。超過93萬人走出家門投下罷免同意票。這不是單純的「喜不喜歡某個人」，而是一次對失職、失格政治人物的抗議，更是一次市民對民主價值的實踐。

簡煥宗強調，5年後的今天，看到許多國會亂象，國民黨立委夥同民眾黨在立院持續阻礙國家發展，對於這些不適任立委的全台大罷免，希望所有台灣人民都能響應，並呼籲身邊的外縣市朋友，第三階段記得回家投票。

5年前罷韓團體的遊行活動。（圖擷自立委李柏毅臉書）

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