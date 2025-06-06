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    綠決戰大罷免三階起手式 林右昌直搗傅崐萁地盤「擒賊先擒王」

    民進黨秘書長林右昌（中右）今天到帝君廟參拜，將他之前擔任內政部長時參拜帝君廟時的合照致贈給帝君廟副主委李阿進（中左）。（記者花孟璟攝）

    民進黨秘書長林右昌（中右）今天到帝君廟參拜，將他之前擔任內政部長時參拜帝君廟時的合照致贈給帝君廟副主委李阿進（中左）。（記者花孟璟攝）

    2025/06/06 13:29

    〔記者陳政宇／台北報導〕全台大罷免戰火延燒，綠營評估中選會下週將公布二階連署結果，諸多國民黨立委恐面臨第三階段投票，尤以「花蓮王」傅崐萁最受矚目。民進黨內人士今（6日）表示，民進黨秘書長林右昌在此關鍵時刻前進花蓮，喊出「擒賊先擒王」等口號，形同是全黨面對罷免三階的起手式。

    傅崐萁日前才被爆出在花蓮聖天宮（俗稱帝君廟）斥資點了6柱、約4800盞光明燈。林右昌今天也前往該廟參拜點燈，並受到當地民眾熱烈歡迎。他在參拜的過程中祈求台灣平安、花蓮順遂，並於受訪時重砲對準傅崐萁，提及「千年暗室、一燈即明」，也讓地方清楚三階罷免從今後正式起跑。

    據透露，林右昌此行除公開參拜帝君廟外，亦在花蓮安排數場私人拜會行程。面對即將到來的三階連署，民進黨除將端出「大選套餐」，協助罷團掛看板、掃市場、辦宣講外，也代表民進黨主席賴清德到地方盤整資源，安排深入花蓮前線作為首站，此舉勢必能鼓舞全國各縣市罷團。

    黨內人士進一步說明，林右昌前往花蓮，除了代表黨中央對花蓮的重視，也是全黨面對罷免三階的起手式，未來會接續走訪各罷區，了解公民團體的需求，持續調整助攻形式，也同時整合地方戰力。

    黨內人士也預告，待中選會正式公布成案進入三階後，林右昌也會代表中央黨部宣布助攻三階的首波細節，號召跨越黨派的支持者站出來校正國會、守護國家。

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