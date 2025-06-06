政院修正中央補助辦法要縣府3天回覆 張麗善：無法接受

針對主計總處修法，雲林縣長張麗善批加重地方財政負擔，地方難以接受，雲林縣府強烈反對。（記者黃淑莉攝）

2025/06/06 13:03

〔記者黃淑莉／雲林報導〕行政院主計總處修正《中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法》並發函要求各縣市政府3天內回覆，雲林縣長張麗善今（6）日指出，草案內容模糊、程序倉促，將加重地方財政負擔，地方無法接受，雲林縣府對此表達強烈反對。

張麗善表示，主計總處本月3日發函徵詢《中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法修正草案》意見，且要求3天回覆，這根本是「突襲式修法」，已背離民意，而且非常的不負責任。

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張麗善表示，草案中把現行財政基本支出指定項目全刪除及「一般性補助款」明確列舉補助基本財政收支差短與定額設算之教育、社會福利及基本設施等項目，改為模糊的「具經常性、普及性、基本建設或維運性質、財政均衡等」，如此抽象化的原則，令人質疑中央是否藉此規避補助責任。

張麗善說，草案第3條也大幅限縮「計畫型補助」比率，明訂中央對「計畫型補助」不得超過50%，「一般性補助」不得超過90%。現行制度依地方財力級距給予差異補助，對弱勢縣市如雲林極為重要，雲林縣目前為第5級財力，最高補助比率可達95%，草案若通過，將嚴重衝擊縣府推動各項建設的財務能力。

張麗善呼籲，為落實區域平衡發展與稅收公平正義，中央應維持現行「計畫型補助」以縣市政府財力等級核定最高補助比例95%為原則，「一般性補助款」則不宜設限比例，中央與應地方充分溝通及參採地方意見，重新檢視修法內容。

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