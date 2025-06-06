內政部：今年615警察節全國警察機關、學校放假1天

內政部根據「紀念日及節日實施條例」訂定警察節放假規定，自今年6月15日警察節開始實施。（內政部提供）

2025/06/06 12:53

〔記者李文馨／台北報導〕總統府上個月發布總統令公布「紀念日及節日實施條例」，今年起新增小年夜、教師節、光復節、行憲紀念日4天國定假日，5月1日勞動節也改為全國放假。內政部今天表示，內政部根據條例訂定警察節放假規定，自今年6月15日警察節開始，全國警察機關、學校放假1日。

立法院院會日前三度修正通過「紀念日及節日實施條例」，將辦法提升位階至法律，國定假日新增小年夜、孔子誕辰紀念日、台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、行憲紀念日，另將勞動節改為全國放假。該條例明定自公布日施行。此外，條例也明定1月19日消防節及6月15日警察節依主管機關規定放假。

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內政部表示，依「紀念日及節日實施條例」授權，內政部訂定警察節放假規定，每年6月15日警察節成為全國警察機關、學校同仁專屬的榮耀假期，以慰勉警察人員365天全年無休站在第一線打擊犯罪，確保民眾得以安居樂業的辛勞，並激勵警察人員工作士氣。

內政部說明，在警察勤務24小時不打烊、治安無空窗、民眾安心前提下，全國各警察機關、學校得依轄區特性、治安狀況及勤務需求等因素，規劃所屬人員放假事宜，期全體警察同仁持續蓄積力量，一起守護台灣的安全與安定。

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