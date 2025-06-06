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    首頁　>　政治

    聽韓國瑜幫洪孟楷站台致詞內容 周軒：不確定是不是故意陷害

    立法院長韓國瑜、立委洪孟楷等人今（6）日出席滬尾南瓜好食行銷記者會。（記者叢昌瑾攝）

    立法院長韓國瑜、立委洪孟楷等人今（6）日出席滬尾南瓜好食行銷記者會。（記者叢昌瑾攝）

    2025/06/06 14:23

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委洪孟楷今日在立法院舉辦「114年滬尾南瓜好食行銷記者會」，並邀立法院長韓國瑜致詞。政治工作者周軒表示，韓國瑜上台後講話就開始即興發揮，「我不太確定韓國瑜是不是故意陷害洪孟楷。但我確定的是立法院長在立法院應該中立，上台去幫國民黨反罷免，沒問題嗎？」

    周軒今日在臉書發文表示，洪孟楷今天在立法院辦活動，邀請韓國瑜來站台。韓國瑜上台後講話就開始即興發揮，說洪孟楷表現太優秀，質疑是不是因為這樣，所以才被罷免？

    另外，韓國瑜致詞時還表示，4年來淡水的南瓜生產量增加了10倍，而每次回家老婆都叫他多吃南瓜，他問為什麼，「因為對攝護腺好」，所以南瓜是一個老少咸宜的食材。

    周軒指出，韓國瑜還說自己從讀高中以後，老師上課講什麼從來不聽，結果當立法院長後每個立委質詢都必須認真聽，而其中洪孟楷質詢每次都讓他很驚豔。他建議大家有空要去看洪孟楷質詢。

    對此，周軒表示：「我不太確定韓國瑜是不是故意陷害洪孟楷。但我確定的是立法院長在立法院應該中立，上台去幫國民黨反罷免，沒問題嗎？」

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