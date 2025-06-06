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    朱正軒批財劃法修惡衝擊台南建設 黃偉哲：這叫過河拆橋

    針對財劃法修法，台南市長黃偉哲說，民眾對此描述的非常貼切，這叫「過河拆橋」。「（記者蔡文居攝）

    針對財劃法修法，台南市長黃偉哲說，民眾對此描述的非常貼切，這叫「過河拆橋」。「（記者蔡文居攝）

    2025/06/06 12:11

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員朱正軒今天在議會總質詢，針對財劃法修法，痛批藍白修惡，讓台南淪為四等公民，台南市統籌稅款分配163億元，看似增加，但攤開帳面一看，不僅是六都最少，甚至低於新竹市、新竹縣與花蓮縣，人均僅排全國第22名，對台南非常不公平。

    台南市長黃偉哲答詢說，雙北鐵路已經地下化，捷運建設也趨於完善，現在輪到台南要建設發展，預算卻被收回。民眾對此描述的非常貼切，這叫「過河拆橋」。「他們（雙北）都已經過了河，卻拆掉我們（台南）要過的橋，當他們已經發展完了，已經建設完了，卻對統籌分配稅款動手腳，讓我們未來的發展受到嚴重打壓。」

    黃偉哲說，「當初雙北在發展也有我們的稅金，在前些年，中央把大筆資源集中在雙北建設，我們都沒講話，現在輪到我們要過河了，卻把我們的橋拆掉。」

    朱正軒表示，更令人擔憂的是，原本中央補助捷運藍線與永康鐵路地下化的比例從9成驟降至5成，導致市府需自籌高達700億元，加上事權轉移地方負擔多達278億元、既有149億元計畫型補助也可能被影響，恐讓南市重大建設陷入停擺風險。

    他表示，藍白修惡，統籌分配稅款根本未統增，一般性補助卻被統刪，計畫型補助更面臨被砍風險，呼籲市府要向中央表達台南實際需求，給台南一個公平發展的機會。

    市議員朱正軒（右）今天總質詢，痛批財劃法修惡，嚴重衝擊台南重大建設，讓台南淪為四等公民。（圖由朱正軒提供）

    市議員朱正軒（右）今天總質詢，痛批財劃法修惡，嚴重衝擊台南重大建設，讓台南淪為四等公民。（圖由朱正軒提供）

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