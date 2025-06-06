藍營提規模300億國軍加薪 吳思瑤批：救罷免的肉桶式修法

立委吳思瑤受訪。（記者叢昌瑾攝）

2025/06/06 12:14

〔記者李文馨／台北報導〕立法院院會今天預計處理藍營提出的國軍加薪方案。民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，賴總統今年4月將作戰部隊最高加薪1萬2千元，更連續4次為軍公教調薪；她強調，藍白大砍國防預算，現在卻又要新增將近300億元為軍人加薪，這就是為救罷免的肉桶式修法

吳思瑤表示，民進黨團今天提出的議程貫徹民生、福國利民優先，包含朝野無異議的「貨物稅條例」、延長4年節能家電補助，以及朝野有共識的「國家海洋營運中心設置條例」，攸關海洋治理、科研能力提升的新設機關事關重大，民進黨盼優先審議，但卻被藍白聯手甩在一邊。

請繼續往下閱讀...

吳思瑤指出，民眾黨團遞案的變更議程依舊是爭議、政治法案在前，如一人調查委員會，針對國發基金投資是否不當，設立調閱委員會、私設刑堂，卻執意在今日院會通過。

吳思瑤也提到，今年國防預算遭藍白大砍，現在又要新增近300億元要為軍人加薪，這是為了救罷免的肉桶式修法。賴總統正在為國軍加薪，今年4月將作戰部隊最高加薪1萬2千元，並努力用國家預算提升軍人福利，更連續4次為軍公教調薪。

吳思瑤批評，國民黨為了救罷免加碼再加碼，把軍人待遇提升作為討好特定族群萬靈丹，相關提案卻涉及違憲，立委不能提出增加預算之支出，難道藍白違憲上癮。她強調，若真的支持國軍待遇提升，為何刪除4100億條例中的國土安全韌性防衛的部分。

吳思瑤也說，今天院會原本要排案解凍被一擋再擋的國安法案，包含「兩岸關係條例」的擴大吳斯懷條款、軍公教反滲透法剝奪退休待遇，為何藍白執意要擋，藍白民生優先都是假，每天都在傷害自己人民。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法