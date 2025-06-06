中正路改名喊卡 朱立倫批劉世芳「窮極無聊」應跟大家道歉

國民黨主席朱立倫（右1）今天上午到新竹縣陪同黨籍立委林思銘（右2）在竹北市場掃街拜票。（記者廖雪茹攝）

2025/06/06 11:55

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨主席朱立倫今天上午到新竹縣陪同黨籍立委林思銘在竹北市場掃街拜票。對於媒體提問內政部改口中正路改名全面喊卡，朱立倫回應批評「劉世芳部長真的是窮極無聊」， 不但中正路，連經國路都想要改名，造成最大民怨，浪費公帑！「內政部不但應該喊卡，部長應該跟大家道歉！」

朱立倫表示，劉世芳部長真的是窮極無聊，搞這麼久，不但中正路，還要連經國路等所有的路都想要改名，真的造成最大的民怨。由於民眾反彈，行政院昨天趕快喊卡，否則的話，從南到北、從北到南，民眾都要站出來大聲抗議。「沒事找事、窮極無聊、浪費公帑，造成嚴重民怨，完全不應該的作為，內政部不但應該喊卡，部長應該跟大家道歉！」

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朱立倫今天上午8點半陪同林思銘到竹北市場掃街。朱立倫受訪表示，林思銘被提案罷免毫無道理可言，他在立院表現受大家肯定，立委期間地方鄉親讚譽有加，一步一腳印為新竹鄉親努力，爭取預算建設，為民監督，每件事都做得好，莫名其妙也要提案罷免他。

朱立倫接著說道，不過大家都知道，這次民進黨大罷免毫無道理，無差別待遇，誰都罷免，這樣更會造成民眾反彈。對此，「國民黨包含林思銘在內的每一位委員，就當作我們是認真努力的跑基層，當作民進黨既然要說重選一遍，就認真努力用陸戰方式、辛苦方式，我們沒有民進黨大把鈔票跟資源，我們有的是一雙腿勤跑基層，認真努力的決心。」

國民黨主席朱立倫（右）今天上午到新竹縣陪同黨籍立委林思銘（左）在竹北市場掃街拜票。（記者廖雪茹攝）

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