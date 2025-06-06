賴苡任非領銜人堅持送件 吳思瑤：為參選博聲量已讓藍營人士不滿

立委吳思瑤受訪。（記者叢昌瑾攝）

2025/06/06 12:05

〔記者李文馨／台北報導〕罷免民進黨立委吳思瑤案明天截止，罷團召集人賴苡任今與國民黨籍議員林杏兒宣布二階連署達標，不過由於領銜人張克晉已聲明退出，明天由誰送件仍不得而知。吳思瑤今天在立院受訪說，賴從頭到尾就是為了衝聲量，為自己的參選鋪路，國民黨內的不滿之士大有人在。

罷瑤案領銜人張克晉聲明退出，賴苡任日前聲請假處分，主張第二階段連署書應該由連署人送件，而非限於單一領銜人，要求中選會應受理他即將遞交的二階連署書；台北高等行政法院昨裁定，受理連署的機關應是台北市選委會，並非中選會，且公職人員選罷法中並沒有「召集人」一詞，賴苡任的當事人不適格，裁定駁回賴的聲請。

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吳思瑤表示，尊重賴苡任進行的所有操作，但這段時間的操作，恐怕不只得罪國民黨中央黨部、台北市黨部，甚至黨公職都對他有所怨言，因為賴苡任發動罷免，從頭到尾就是為了衝聲量，為自己的參選鋪路，這樣的鬥爭目的已經被看得一清二楚，連國民黨內的不滿之士大有人在。

吳思瑤指出，賴苡任現在執意送案，他所提起的行政訴訟也被駁回，一再誤解、曲解法令，把國家法治、珍貴的罷免權作為個人的聲量工具，這件事情，賴苡任什麼時候適可而止，不得而知。她認為，賴苡任依舊享受媒體關切的光環，持續玩弄、操弄輿論與政治的作為，大家都看得清楚。

吳思瑤最後強調，尊重他的送案，但不要再發生造假、偽造、犯罪的行為。

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