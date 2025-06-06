林右昌花蓮拜廟 見傅崐萁包4800盞光明燈驚呆「有誠心一盞就夠了」

民進黨秘書長林右昌（中右）今天到帝君廟參拜，將他之前擔任內政部長時參拜帝君廟時的合照，致贈給帝君廟副主委李阿進（中左）。（記者花孟璟攝）

2025/06/06 12:31

〔記者花孟璟／花蓮報導〕民進黨秘書長林右昌今天上午赴花蓮帝君廟－聖天宮，祭拜關聖帝君、為台灣及花蓮祈福。祭拜後參觀在廟內見到帝君廟內已成「觀光景點」的傅崐萁家族專屬「光明燈六大柱」，嘆為觀止，他自己也掏出500元在廟內添油香、點一盞燈。林右昌說，心中有誠意「光明燈一盞就夠了」，他相信關聖帝君是正義的化身、將會主持公道。

林右昌上午到花蓮，3名在地民進黨籍縣議員張美慧、胡仁順、林則葹以及縣黨部主委嚴献宗等陪同參拜帝君廟，他還特地拿出內政部長任內曾到帝君廟參拜，致贈廟方當時與主委及幹事的合照。

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林右昌說，花蓮是他阿嬤的娘家跟故鄉，所以他對花蓮有特別的情感，林右昌引用佛經《華嚴經》所云「千年暗室，一燈即明」，強調「黎明之前的黑暗，其實是最難度過的時刻」，花蓮需要更多的光明！因此特別到聖天宮祈求台灣平安、花蓮順遂，也為台灣跟花蓮點一盞燈。

祭拜後林右昌參觀廟內，在神桌左後方虎邊看到傅崐萁家「包下一整座光明燈」，嘆為觀止。林右昌說，曾看過媒體報導，傅「點了6個柱子、4800盞光明燈」，但他覺得，如果心中是誠心誠意的，光明燈一盞就夠了，關聖帝君是正義的化身，相信也會主持公道！

林右昌強調，傅崐萁在花蓮已經掌權23年，但政府在花蓮投入數千億的預算，花蓮還是沒有進步，甚至被台東所超越，林右昌質疑，「中央補助花了幾千億經費，到底花到哪裡去？是不是被A走了」？就連花蓮的國民黨朋友都在說，傅崐萁不倒、國民黨不會好，傅崐萁拖累、綁架整個國民黨，讓花蓮人、以及國民黨支持者都認知到花蓮應該要改變，為花蓮除害、為國民黨除害、為台灣除害，「除三害」的時刻到了。

針對傅崐萁最近勤跑花蓮「固樁」、還發扇子強調自己替花蓮爭取到160億元，林右昌說，傅崐萁總說他為花蓮爭取很多經費，他要特別向鄉親報告，這十年來民進黨中央執政對花蓮的補助將近2200億，這2200億都是來自全國人民的稅收，來挹注支持給花蓮。

另外，中央政府給地方的補助款，也從10年前的36億元到今年是72億元，整整增加了1倍，這就代表民進黨政府對花蓮的支持，不是傅崐萁自稱是自己的功勞，大到公路橋樑、家門口馬路拓寬、街道學校人行步道改善、小至水溝路燈，「哪一條錢不是民進黨政府支持的」。

由於花蓮為大罷免「重中之重」，傅崐萁即將邁入第三階段投票，林右昌認為，民進黨將作為公民團體最堅持的後盾，在第三階段的支援會比第二階段更緊密，不管是在文宣或者是陸戰、活動各方面，都會更緊密配合公民團體的規劃策略及期程，以達成期待的目標，並將統籌人力及資源進入花蓮協助人力不足的花蓮黨公職。

林右昌致贈他擔任內政部長時到帝君廟參拜的合照給廟方，表達謝意。（記者花孟璟攝）

林右昌參拜帝君廟，看到傅崐萁、徐榛蔚家族光在帝君廟就包下六個柱子共4800盞光明燈，寫滿家族成員名字，嘆為觀止。（記者花孟璟攝）

林右昌參拜帝君廟，在帝君廟點香油燈寫資料，強調「有誠意一盞就夠了」。（記者花孟璟攝）

民進黨秘書長林右昌今天上午率黨公職人員，包括縣議員張美慧、胡仁順、林則葹、花蓮市民代表莊依婕、吉安鄉代表蘇文將、花蓮市民生里長吳明崇、縣黨部主委嚴献宗等參拜帝君廟，與廟方副主委李阿進合照。（記者花孟璟攝）

花蓮帝君廟內神桌左後方有巨大的光明燈柱子，共有六柱4800盞燈，每一盞500元來算，花費超過二百萬元，已經是當地「觀光景點」。（記者花孟璟攝）

林右昌到帝君廟看到傅崐萁家族的光明燈竟然包了6個柱子，仰頭觀看時也不禁瞠目結舌。（民眾提供）

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