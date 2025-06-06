「高雄雙罷劫」爆內鬨！徐尚賢父：沒趕志工 領銜人朱磊帶走連署書

徐尚賢父親今天出面澄清，昨天下午沒有趕志工，是為了裝監視器造成內部衝突。（記者葛祐豪攝）

2025/06/06 11:49

〔記者葛祐豪／高雄報導〕發動罷免民進黨立委許智傑、黃捷的「高雄雙罷劫」團隊，數度鬧出內鬨，昨天傍晚衝突加劇，傳出負責人徐尚賢父親把志工全部趕出去，還驚動警方；對此，徐父今天（6日）出面澄清，他沒有趕志工，是因為想裝監視器，罷劫領銜人朱磊自己決定把連署書通通帶走，志工也拂袖而去。

徐尚賢父親徐國祥今天上午出面說明過程，指昨天內部發生相當的爭執，他很遺憾，但媒體報導是他把志工趕出去，「我並沒有趕大家出去」， 因為民團總部的監視器被地檢署拆走了，他很憂心沒監視器，昨天請廠商過來裝，是為了防範民團有些問題時，可以協助警察提供線索。

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徐父說，他自掏腰包安裝監視器，也考慮到3樓還有雙罷劫團體的連署書，個資相當重要，既然裝了，也想在2樓到3樓的樓梯口裝監視槍，可以看到那些人員進出 ，這一切出於善意，是想保護志工安全。

他強調，昨天下午裝監視器人員一來，造成內部激烈反應，朱磊匆匆忙忙把志工叫回來，說「為什麼要安裝監視器，有什麼用意、目的」，最後朱磊自己決定把連署書通通帶走，把志工也帶走；他則告知，個資不宜帶走，但無法阻止 。

對於志工全部離去，徐父認為不單純是內部志工的心裡面，而是有外部的政治勢力切入引導，把裡邊的情緒認知搞得很複雜，就產生了不同的糾紛爭執，造成大家就拂袖而去。

至於這些連署書目前放在哪裡？徐父說，依昨天杏仁哥的直播，朱磊就只能載回他家，但他家沒有那麼大的空間，總部3樓空間很大，他向朱磊喊話說「如果認為不安全，把連署書載回來吧，放在家不好作業!」

高雄雙罷劫總部人去樓空，今天沒看到任何志工。（記者葛祐豪攝）

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