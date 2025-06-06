推廣南瓜突要綠營停止大罷免 韓國瑜：洪孟楷太優秀要被罷免不合理

立法院長韓國瑜（右二）出席淡水南瓜推廣記者會，呼籲大家支持國民黨立委洪孟楷，別讓他被罷免。（記者叢昌瑾攝）

2025/06/06 11:42

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委洪孟楷上午在立法院康園廣場舉辦「滬尾南瓜好食」行銷記者會，立法院長韓國瑜出席相挺，致詞時再度呼籲民進黨停止大罷免。韓說，洪孟楷的質詢非常認真，居然要被罷免，「是看他太優秀要罷免他嗎？這不合理！」

韓國瑜表示，藉著推廣淡水南瓜的機會，他要特別跟大家報告，洪孟楷委員是全台灣最高票當選的立委，有15萬票，洪不光是基層跑得非常認真，歡迎大家有空看看洪在委員會跟院會的質詢。

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韓國瑜表示，一個委員認真不認真，看他在委員會的質詢的內容、佈局、邏輯 視野，以洪孟楷呼籲行政院重視的這些點點滴滴，就是這個委員用心與否。洪孟楷每一次質詢他都很認真聽，高中時老師上課講什麼他從來不聽，結果當了立法院長，每個委員的質詢他都必須認真聽。

韓國瑜說，每一次讓他覺得很驚艷的洪孟楷的質詢，非常認真，但洪現在居然要被罷免，有什麼理由他也不知道，「是看他太優秀所以要罷免他嗎？這是不合理的」。

韓國瑜說，當前台灣的困局非常的嚴重，不光是美國的關稅，還有中共的軍演，以及國內現在很多事情，包括大罷免，很多台灣民眾喘不過氣來，內有內憂，外有外患。

韓國瑜說，他希望大淡水地區所有的父老兄弟姊妹擦亮眼睛，洪孟楷這麼優秀，希望洪繼續留在立法院，大家一定要支持他。韓也呼籲民進黨當局能夠懸崖勒馬，停止大罷免的操作，不要讓台灣亂上加亂，「我想這是我身為立法院長的由衷之言」。

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