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    綠委質疑修法排擠曾祖父母育嬰假 翁曉玲：錯誤解釋

    國民黨立委翁曉玲。（資料照）

    國民黨立委翁曉玲。（資料照）

    2025/06/06 11:44

    〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委翁曉玲提案增加「育孫假」，民進黨立委林楚茵質疑，修法加註「育孫」兩個字，立意良善但是沒有任何作用，反而可能因此排擠曾祖父母的育嬰假，這種修法邏輯讓人不敢恭維。對此，翁曉玲今日受訪表示，育孫假的孫本來就是代表孫兒，不是排除曾孫，這是民進黨立委錯誤的解釋。

    翁曉玲說明，育孫假是包含所有孫子，當然包含曾孫，而現實上若真的有這個機會去照顧曾孫，也是屈指可數、鳳毛麟角的案例，政府應該要給予特別的家庭，若真的有需要，讓祖父母有盡到可以照顧孫兒的機會，因此給予曾祖父母一些機會，更何況是留職停薪，並不是還繼續支付薪水。

    翁曉玲也透過臉書表示，沒想到只是於法條中增加「育孫」二字，明訂「育孫」亦可列為公務員留職停薪的事由，這樣清楚簡單的修法，民進黨立委吳思瑤、陳培瑜、莊瑞雄、沈發惠等人竟然聯手反對，反對給予育齡青年更多的支持、反對給想親自照顧孫兒、成為兒女後盾的祖父母們有更清楚明確的法律上的權利保障。

    翁曉玲表示，民進黨立委們口口聲聲肯定修法立意良善，卻仍堅持維持育嬰假就足夠了，還說「育孫」概念不清，沒有涵蓋育曾孫，實際上是雞蛋裡挑骨頭，以今日社會型態，現職公務員須育曾孫者，恐怕是屈指可數，若真有這樣的個案， 依照本法案的原意，就同意他們申請育孫假，又有何不可？

    翁曉玲批評，與民進黨立委共事一年多，看到他們就是意識形態，為反對而反對，只要是翁曉玲的提案，十之八九就是反對。

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