國民黨質疑沈父是中共同路人 批沈伯洋雙標

國民黨今日召開「譴責國台辦！沈伯洋才不是『台獨頑固』，只是『嘴炮雙標』」記者會。（記者施曉光攝）

2025/06/06 11:39

〔記者施曉光／台北報導〕針對中國國台辦昨日宣布要對「台獨頑固分子」、民進黨立委沈伯洋的父親所經營企業實施懲戒，國民黨今日召開記者會一方面譴責國台辦透過懲戒台獨分子的名義，隱藏沈伯洋父子的「中共同路人身分」，呼籲國台辦「不要以台獨外衣，窩藏中共同路人」，同時也抨擊沈伯洋其實不是「台獨頑固」，只是「嘴炮雙標」。

國民黨發言人楊智伃指出，沈伯洋過去說過台商有可能是「第五縱隊」，因此她合理懷疑沈父就是「第五縱隊」、「中共同路人」，沈伯洋曾經質疑國民黨粉專小編的父親是台商、在中國求學過，所以中國影響力直通國民黨粉專，如今證實沈父與中國有生意往來，是否代表中國影響力直通民進黨立法院黨團？她譴責國台辦透過懲戒台獨分子名義，隱藏沈伯洋父子的「中共同路人身分」。

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國民黨台北市議員柳采葳表示，沈伯洋曾說過任何兩岸交流都是中國統戰的一部分，根據這個邏輯，到底是誰被統戰？沈伯洋要不要說自己的父親就是中國統戰的一部分？沈伯洋父子是否就是中共的「第五縱隊」？如果是，沈伯洋應該辭去立委職務。

柳采葳強調，國民黨主張健康的兩岸交流，民進黨人士只會一邊舉著抗中大旗，「兒子在台灣抗中，爸爸在中國賺錢」，沈伯洋過去還說過，如果中國飛彈打來，對他們的幫助很大，被很多人解讀就是想賺「戰爭財」，而邀請沈伯洋擔任不分區立委的民進黨，是否知道沈家有在中國做生意？如果早就知道，就是刻意操作兩岸國族意識、騙選票。

國民黨副發言人康晉瑜則說，當沈伯洋被報導自己的父親與中國做生意，沈伯洋回應家中從事貿易，顯然不敢否認有與中國做生意，並強調父親已有6年沒去中國，這就等於證實沈家與中國經貿有千絲萬縷的關係。

他還說，沈伯洋創立的「黑熊學院」合作廠商負責人也捲入共諜案，沈如此雙標的嘴臉行徑，憑什麼當「台獨頑固分子」？

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