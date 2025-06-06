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    川習通話提及台灣 朱立倫稱：賴清德不要搞台獨造成兩岸衝突

    對於川普5日與習近平通話提到台灣。國民黨主席朱立倫（右二）今早受訪表示，台獨是傷害整個區域安全的最大危機 ，還批賴清德用意識形態治國，搞台獨造成兩岸和平的衝突。（記者廖雪茹攝）

    對於川普5日與習近平通話提到台灣。國民黨主席朱立倫（右二）今早受訪表示，台獨是傷害整個區域安全的最大危機 ，還批賴清德用意識形態治國，搞台獨造成兩岸和平的衝突。（記者廖雪茹攝）

    2025/06/06 11:19

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕對於美國總統川普5日晚間與中國國家主席習近平進行通話，中國官媒曝光2人通話內容，特別提到了台灣。國民黨主席朱立倫今早受訪時，強調中華民國是主權獨立的國家，台獨是傷害整個區域安全的最大危機，他並抨擊賴清德用意識形態治國，搞台獨傷害台灣人民的情感，以及造成兩岸和平最大的衝突。

    朱立倫今天上午8點半到新竹縣，陪同黨籍立委林思銘到竹北市場掃街拜票。爾後在竹北天后宮前受訪，對於媒體提問川習通話提到台灣的看法，朱立倫表示，川習通話是全世界矚目，尤其關稅貿易戰最激烈的時候，大家都希望和緩下來。他認為，昨天川習通話的確有和緩作用，並且相信他們很快的也許會有川習會。

    話鋒一轉，朱立倫接著說，川習通話有提到台灣，「我特別強調，中華民國是主權獨立的國家，堅守民主自由，不希望變成區域安全的破壞者、麻煩製造者，台獨絕對是傷害整個區域安全，造成台灣陷入兵凶戰危的最大危機。」

    朱立倫批評，民進黨尤其賴清德主席一定要懸崖勒馬，不要再搞台獨！每天用意識形態治國或搞台獨，只會傷害台灣人民自己的情感，以及造成兩岸和平最大的衝突。

    美國總統川普5日晚間與中國國家主席習近平進行通話，中國官媒曝光2人通話內容，習特別提到了台灣，稱台灣問題若不審慎處理，恐讓中美兩國衝突對抗升級，還說川普「承諾」會繼續奉行「一個中國政策」；習近平還向川普要求，美國應當慎重處理台灣問題，「避免極少數『台獨』分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地。」

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