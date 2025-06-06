鄭正鈐被爆濫用公務車稱不再回應 林志潔列「連串爭議」籲下架罷免

新竹市雙罷免總部發言人林志潔號召市民三階罷免要投同意票，下架鄭正鈐。（記者洪美秀翻攝）

2025/06/06 10:45

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨新竹市立委鄭正鈐遭被政治工作者周軒及新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）總部發言人林志潔踢爆在立院開議期間，疑搭公務車密會建設公司高層，且疑用公務車台北、新竹跑反罷免行程，對相關指控，鄭正鈐辦公室昨晚發聲明稱對含沙射影等相關指控不再回應，並稱若有不法，歡迎提告。林志潔今天表示，鄭正鈐面對質疑選擇躲避與閃躲，甚至不再回應，籲市民罷免三階投票投同意，下架鄭正鈐這樣無能無德無知立委。

林志潔說，當周軒貼出鄭正鈐在院會開會時，不好好開會，搭著公務車跑到建設公司密會高層，此建設在2022年縣市首長選舉時，多次政治獻金給目前因貪污有罪而遭到停職的新竹市長高虹安。且被揭弊者指出，從他被提案罷免以來，多次要求立法院派公務車送他來回新竹，並在新竹跑反罷免行程，違反立法院公務車使用要點，更從未依法負擔油費與過路費。揭弊者還直接指出5月27日，鄭正鈐又要求立院公務車載他去新竹跑一整天的行程，壓榨駕駛，濫用公家資源。

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而針對這些檢舉與指控，鄭正鈐辦公室昨天竟稱不再回應。林志潔抨擊，鄭正鈐從426不當動員外籍人士上凱道反罷免，又推給養生館老闆娘，說是因為老闆娘和他好交情，自發幫忙動員，更稱外籍朋友都有我國身分證，非外籍移工。結果遭老闆娘何氏卿打臉，因為外籍朋友都只有居留證，無身分證。

後來還指控別人歧視新住民，發動老闆娘到新竹民進黨市黨部抗議。結果被吹哨者指控與養生館交情深厚，而養生館疑掛羊頭賣狗肉，是經營放高利貸、暴力討債的組織，如今養生館老闆娘等共犯已被收押。接著鄭正鈐便神隱切割，更稱與此事無關便置之不理。

林志潔說，鄭如今又被檢舉濫用公務車反罷免，還是一樣的持續裝睡，力行三不政策，不誠實不負責不回應。林志潔說，請問新竹要一個三不立委幹嘛？鄭正鈐整天跟在傅崐萁旁邊為惡，去中國領旨賣台，毀憲亂政，拿著傅崐萁的修容組來新竹發放，宣傳自己財劃法幫新竹爭取，結果財劃法因為亂訂一通可能被認為違憲，胡亂刪減竹科經費、教育經費、長照經費、國防預算，自己官司纏身，債台高築，連卡債都交不出來。

林志潔表示，如此無德無能無知無恥的立委，連出來說明澄清都無法做到，號召市民三階投票要站出來投罷免同意票。

國民黨新竹市立委鄭正鈐辦公室昨針對相關檢舉與指控稱不再回應。圖為鄭正鈐日前公開受訪情形。（資料照，記者洪美秀攝）

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