送回5410份連署書 林杏兒宣布罷免吳思瑤二階達標

林杏兒（中）送出5410份連署書，並宣布罷免吳思瑤二階達標。（圖由林杏兒提供）

2025/06/06 10:40

〔記者甘孟霖／台北報導〕罷免綠委吳思瑤案6月7日截止，國民黨籍士林、北投區議員林杏兒今（6日）表示，身為在地議員自始就積極配合黨中央及罷團行動，最終成功送出5410份連署書，讓二階連署人數順利超越門檻。

林杏兒表示，完成一階門檻後，黨中央及在地藍營議員群策群力，黨主席朱立倫也多次親赴選區打氣；士林、北投黨部常委書記放棄私人時間，一份份簽回連署書，新黨議員侯漢廷第、民眾黨也都加入，就是為了實現人民對吳思瑤失望的吶喊。

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林杏兒強調，一路走來不僅面臨民進黨司法迫害，又加上領銜人更換等干擾，不過全體藍營議員與支持者都不退縮，達標二階，對於簽回5410份連署書，她強調這是人民對吳思瑤心聲，象徵著人民對施政不滿的具體行動，絕不懼怕任何打壓和分化。

林杏兒也呼籲，民進黨中央及中選會勿再忽視人民的聲音與力量，更別干預民主機制，此案是在目前民進黨無差別大罷免中，展現真正民主重要一環，盼中選會秉持中立，讓罷免順利進入第三階段。

國民黨士林、北投區議員林杏兒。（資料照）

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