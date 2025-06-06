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    辦公室主任涉偽造連署被聲押 王育敏是否被約談受矚目

    立委王育敏。（資料照）

    立委王育敏。（資料照）

    2025/06/06 10:30

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕民進黨立委陳冠廷一階提議罷免連署涉有偽造連署，嘉義地檢署5日搜索國民黨嘉義縣黨部，深夜向嘉義地方法院聲請羈押黨部書記長楊富程、立委王育敏辦公室主任何博倫。王育敏兼任嘉義縣黨部主委，嘉義地區活動，多由何博倫代替出席，形同王的左右手，檢方下一步是否約談王育敏，受地方矚目。

    檢方表示，不預設立場，依調查證據而定。

    檢調昨傳喚九人，包括楊富程、何博倫，縣黨部副主委國恕強、總幹事李俊昌、執行長莊美玲、前黃復興黨部現為退伍軍人服務工作委員會幹部賴珠煌、吳姓會計，以及蔡姓、蘇姓黨工。

    陳冠廷罷免案，因一階提議罷免連署補件期限到後未補件失效，檢調接獲民眾告發，有被冒名等偽造連署情形，4月曾傳喚罷免案徐姓領銜人，徐又曾對外聲稱自己也遭冒名，檢調進一步追查連署名冊來源、黨部人員是否涉及偽造連署情形。

    檢方昨深夜複訊，認為楊富程、何博倫涉行使偽造文書、違反個人資料保護法犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押，下午法院將開羈押庭，嘉縣黨部已委任律師辯護。

    嘉檢複訊後，向法院聲押國民黨嘉義縣黨部書記長楊富程、立委王育敏辦公室主任何博倫，今下午將開羈押庭。（資料照）

    嘉檢複訊後，向法院聲押國民黨嘉義縣黨部書記長楊富程、立委王育敏辦公室主任何博倫，今下午將開羈押庭。（資料照）

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