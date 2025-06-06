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    出席淡水南瓜行銷記者會 韓國瑜：老婆叫我多吃「因為對攝護腺好」

    立法院長韓國瑜（右一）出席淡水南瓜行銷記者會。（記者劉宛琳攝）

    立法院長韓國瑜（右一）出席淡水南瓜行銷記者會。（記者劉宛琳攝）

    2025/06/06 10:38

    〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院長韓國瑜上午出席「滬尾南瓜好食」行銷記者會，他致詞時表示，4年來淡水的南瓜生產量增加了10倍，而每次回家老婆都叫他多吃南瓜，他問為什麼，「因為對攝護腺好」，所以南瓜是一個老少咸宜的食材，此話一出，引發現場一陣笑聲。

    韓國瑜表示，國民黨立委洪孟楷特別告訴他，淡水要開始大力推廣南瓜，但南瓜不是在我們東南部嗎？現在不知不覺，過去4年在侯友宜市長的團隊之下，一下子南瓜生產量增加了10倍。

    韓國瑜說，南瓜在我們的腦海之中，有非常多美麗的童話，從小時候Cinderella的南瓜馬車開始，在西方，南瓜就是飛行的馬車；而在本草綱目上，主持人也說，南瓜不光是增加免疫，還有各種維生素，幫助眼睛、肝臟及各種食療和食材。

    韓國瑜更提到，自己已經是中老年人了，每次回到家，老婆、家人說要多吃南瓜，他問為什麼什麼要多吃南瓜？「因為對攝護腺好」，基本上只要中老年的人都知道，多吃南瓜，多吃葵瓜子，所以南瓜是一個老少咸宜、最好的食材。

    韓國瑜也建議淡水農會，現在養狗養貓的主人越來越多，把這些農產品加工，「不光是我們人可以食用產品，我們最心愛的狗和貓也可以一起來食用」，相信一樣對他們的健康有很大的幫助。（11:06更新）

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