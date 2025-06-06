「山除薇害」控看板被迫要拆 高喊「看板會拆、民心還在」

罷團舉行「捍衛言論自由 × 支援罷免行動邀請」記者會。（記者方賓照攝）

2025/06/06 11:36

首次上稿：11:12

更新時間：11:36

〔記者董冠怡／台北報導〕罷免國民黨籍台北市立委王鴻薇的團隊「山除薇害」今表示掛在松山區南京東路五段的罷免看板被迫拆除，11點左右吊車進場下架，全國十多個罷團早上集結在看板前用聲援，高喊「看板會拆、民心還在！」

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罷團表示，布條看板委由台灣公民人權聯盟協助處理相關事宜，4月上架，原訂三階投票後撤下，大約7月底或8月底，未料5月底聯盟收到傳票，挨告妨害名譽，要去做筆錄，並遭惡意檢舉，看板上架程序不符規定，因此需要拆除。

罷團指出，團隊用選民心聲「詢問」到底談什麼？是問號，不是驚嘆號，傅崐萁、王鴻薇可以說明當時跟王滬寧對話內容，不解這個廣告看板究竟哪裡妨害名譽？反倒覺得言論自由被打壓，試圖透過法律行動讓人噤聲。

北市建管處回應，該處大樓外牆張貼廣告，廣告公司有申請，但有條件不符規定（遮蔽窗戶），故需申請複審，也請廣告公司1個月內提出，如經複審仍不符規定便駁回。此案6月6日到期，對方告知會於今、明兩天自行拆除，如果沒有自拆，將依「廣告物管理自治條例」第33條，處以6000元罰鍰，得連續處罰。

發言人阿美說，全國多地罷免活動很缺廣告看板，主要是找不到單位出租，頻頻碰壁，因此想出2個解方，一是民眾如果住家有看板欄位願意伸援，可聯繫各罷團臉書粉專或官方Line帳號；二是製作創意「透卡」，共有2種版本，1款是「我們沒有在怕罷免的啦！請投下同意罷免」、1款是純愛戰士「為愛罷免我同意」，可於二階連署時有放連署書的店家或議員服務處領取，領完後尋找王鴻薇的看板覆蓋合影，上傳至社群媒體標記「山除薇害」官方帳號分享。

圖為松山區南京東路五段懸掛的看板被拆除。（記者方賓照攝）

罷免國民黨籍台北市立委王鴻薇的團隊「山除薇害」今表示掛在松山區南京東路五段的罷免看板被迫拆除，多個罷免團體到場聲援。（記者方賓照攝）

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