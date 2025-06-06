傅崐萁怕被罷免？ 張美慧揭「傅隨組織」誇張行徑

民進黨議員張美慧。（資料照）

2025/06/06 13:56

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免國民黨立委二階連署陸續送件，傅崐萁近來也頻頻在假日回防花蓮出席各項活動，民眾發現傅崐萁利用縣府、各鄉鎮舉行的活動，廣發政策宣導文宣，要求中央廣發1萬、爭取161億做各項地方福利政策等。對此，民進黨花蓮縣議員張美慧表示一位地方人士透露傅崐萁真的很怕被罷免，並揭露傅崐萁與花蓮縣政府誇張的行徑。

張美慧在臉書PO文表示，電視台今天訪問她，其中一題「地方成功罷免傅崐萁的氛圍濃嗎？」當然啊，傅崐萁很怕，一位地方人士，跟傅交手經驗豐富，也曾被傅多次提告，他說傅崐萁真的很怕！

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張美慧指出，傅財力雄厚，有鋪天蓋地的撒幣文宣，令人瞠目結舌，又，雇的人力也多，甚至還未經主辦方的同意就闖入長者據點發反罷扇子，還落落長的發言致詞，干擾長者上課，被媒體披露。我也有接到投訴，傅團隊還發了篇劃錯重點的不爽聲明稿回應。

張美慧續指，整件事的癥結點不是不能去據點訪視，而是長者關懷據點是特定對象的封閉式活動場合，「當然要經過主人同意」，你連最基本的禮貌都沒有，不就是唯己獨尊的傅霸思維嗎？我曾講過，花蓮縣政府中區服務中心的副主任還會服務傅崐萁，幫忙包飯菜，現在連反罷也跟傅人馬一起行動，沒有界線，沒有份際。恰當嗎？

張美慧直言，記者告訴她傅隨組織不滿其「花蓮縣政府的預算用途是傅崐萁在分配？」臉書發文扭曲事實，揚言提告，此舉應是在提醒她，要繼續寫，要一直寫到傅崐萁被罷掉。

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