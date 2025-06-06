世壯運議員再批「重製」非授權「改作」 新北文化局：屬合法行使財產權利

新北市文化局長張䕒育（備詢台右）日前表示，將向北市府取得授權證明後提出，並再三強調改編歌詞均有取得授權。（資料照）

2025/06/06 10:53

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世壯運閉幕歌曲改歌詞 卓冠廷批：未取得改作授權就公然鬼扯

〔記者黃子暘／新北報導〕雙北世界壯年運動會5月30日閉幕式歌曲消音爭議引發關注，新北市議員質疑市府文化局未獲授權就改編歌詞，文化局昨提供相關證明後，市議員卓冠廷質疑合約載明「僅供重製」，未授權改作。文化局今（6）日回應，閉幕式音樂都有一規定取得授權，「基於閉幕式運作順暢上的需求、活動主題而進行改動原歌詞部分內容，屬合法行使財產權利範圍」。

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文化局表示，包含「統一尚勇」及「世界都看見」在內的閉幕式音樂，都由活動主、次承辦依規取得授權，「透過合法的方式取得閉幕式歌曲『世界都看見』的著作財產權的授權」，基於閉幕式運作需求、活動主題而進行改動歌詞部分內容，「屬合法行使財產權利範圍」。

文化局指出，若外界對閉幕式內容有疑義，此涉及授權契約內容及當事人雙方真意，應回歸由契約處理，盼各界回歸理性對話。

此外，文化局補充，世壯運由台北市、新北市府共同主辦，開閉幕典禮活動由台北市府辦理公開招標、與得標廠商簽訂合約，並負責後續執行監督與驗收，按照契約規定，廠商應於今年9月30日前完成結案報告，由台北市府驗收審查。

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