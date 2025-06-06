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    首頁　>　政治

    唱和中國也能拿補助？南市議員李宗霖籲補助設紅線

    南市議員李宗霖表態支持修法開罰配合中國文化統戰的藝人。（記者蔡文居攝）

    南市議員李宗霖表態支持修法開罰配合中國文化統戰的藝人。（記者蔡文居攝）

    2025/06/06 10:02

    〔記者蔡文居／台南報導〕針對文化部是否將修法開罰配合中國文化統戰的藝人，如灣基進台南市議員李宗霖表態支持，並直言文化補助本應扶植本地創作，支持台灣多元文化發展，卻長期缺乏有效應對中國統戰滲透的明確原則與標準，才會讓部分藝人與文化工作者一邊領取公共資源，一邊發表迎合中國政治目的之言論，形同以多元文化之名來破壞民主自由的根基，嚴重違背文化政策初衷與社會期待。

    李宗霖表示，目前文化補助雖有資格審查，但必須立即修正其核心標準與價值原則。政府應明確將中國因素納入，成為基本排除條件之一。唯有在制度中設下這些限制，才能有效防止文化資源被配合統戰的有心人士利用，反過來傷害台灣利益。

    李宗霖說，補助資源應優先考量在地創作者與長期耕耘本土文化者，確保資源落在真正需要，且致力於台灣文化發展的對象。呼籲中央與地方都要重新檢視補助制度，確保補助審查不只是形式審查，而是具備政治判斷力與價值辨識力的審查。

    他說，唯有建立具備明確價值原則與實質約束力的補助制度，才能真正守護台灣文化與民主價值，讓多元創作不致淪為中國滲透的管道。

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