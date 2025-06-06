罷免何欣純、蔡其昌宣告失敗不送件！中檢又傳7人約談1交保

台中地檢署偵辦罷綠委何欣純、蔡其昌涉嫌「死亡連署」造假，昨天又傳7人進行約談，其中1人3萬元交保。（記者陳建志攝）

2025/06/06 09:56

〔記者陳建志／台中報導〕罷免民進黨立委何欣純、蔡其昌今天是送件截止日，推動罷免的「不純下架」、「拔蔡行動」罷團，昨天已經由發言人宣布不再推動送件程序，宣告罷免失敗，不過台中地檢署偵辦罷免兩人涉嫌「死亡連署」造假的腳步並未停止，在上週發動第2波約談，3天下來共有25人因涉嫌「抄名冊」獲交保後，昨天二度約談劉姓領銜人、國民黨台中市黨部二組總幹事楊大緯等7人，其中1人以3萬元交保，持續釐清相關案情。

罷免民進黨立委何欣純、蔡其昌今天就是送件截止日，不過兩個罷團的共同發言Max昨天發出聲明表示，自連署階段啟動以來，陸續有多位志工遭受司法單位的約談與調查，造成恐慌與壓力擴散，許多民眾因此卻步，不敢再挺身而出，更因此讓許多參與其中的志工感到恐懼和壓力，造成志工人力短缺，行動更是嚴重受阻，因此將不再推進此次罷免案的送件程序，形同宣告罷免失敗。

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不過檢調偵辦罷免何欣純、蔡其昌的腳步並未停止，在上月2日搜索國民黨台中市黨部等地點，檢察官當庭逮捕書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍，聲請羈押禁見獲准，另有二組總幹事楊大緯、太平區黨部執行長王忠輝與副執行長程翌全、大里區黨部執行長洪麗香等6名黨工，各10萬至20萬元交保，均限制出境出海後。

上週又發動第2波約談，5月26日、5月27日、5月29日，接連3天通知25名黨工和志工進行約談，因涉嫌「抄名冊」，觸犯偽造文書罪、個人資料保護法等罪嫌，訊後25人分別依3萬、5萬元不等的金額交保。

為持續釐清案情，台中地檢署昨天二度約詢罷免何欣純劉姓領銜人、國民黨台中市黨部二組總幹事楊大緯、大里區黨部執行長洪麗香等7人，其中1人以3萬元交保，其餘則請回，也讓全案交保人數增加至32人，檢方持續偵辦釐清案情。

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