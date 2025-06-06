多名綠委遭潑髒水 吳靜怡：台灣政治資訊被操控成「定向抹黑」

媒體人吳靜怡。（圖擷取自 臉書）

2025/06/06 10:59

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期多名民進黨立委遭到惡意攻擊，對此媒體人吳靜怡表示，當台灣政治資訊被操控成「定向抹黑」，互相較勁的結果，就會把政治變成「誰比較噁心」的遊戲，大罷免投票將至，各方張力和招數只有越來越多，支持者彼此若只願意封閉在資訊泡泡，反而互不信任與仇恨只會升高。

吳靜怡在臉書PO文表示，柯文哲涉入貪汙圖利，卻是為了司法護航用政黨資源不斷抹黑檢調單位，檢調單位變成了柯文哲和沈慶京背後精準打擊對象，透過臉書主動發佈所有出庭相關的辯詞，連證人的辯詞都可以斷章取義的做詮釋，完美的讓支持者甚至媒體還沒經過大腦時就認為柯文哲真的都沒有罪，柯文哲實質影響力發揮極致，恐怕會一直成為被羈押理由。這戰術不是救柯文哲，而是消費柯文哲鞏固支持著不要潰散。

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吳靜怡指出，沈伯洋遭中國官媒與特定港媒的密集攻擊，內容多圍繞沈伯洋「抗中」立場，並試圖透過沈伯洋親屬在中國的商業行為塑造其「雙面人」形象，是典型的「抹紅」與認知作戰手法。

然而，類似的指控模式在台灣政壇已屢見不鮮，社會大眾對於這種操作手法已逐漸感到疲乏，甚至產生「免疫力」。面對攻擊，沈伯洋迅速在社群媒體上提出反駁與澄清，這種快速反應，在一定程度上主導了議題的詮釋權，讓支持者能夠迅速獲得反擊的論述，也讓中間選民在第一時間就接觸到「此為境外勢力攻擊」的說法，從而影響了後續的討論風向，網路社群討論有限，未擴散至主流民意。

吳靜怡續指，監督是正確的，但政治資訊操控中的「定向抹黑」是可惡的，透過照片讓政治人物或言論領導者看起來「有問題」、「行為曖昧」或「不當」，哪怕沒有具體事證也能造成輿論風暴，在政策討論無法獲得民眾支持時，轉為打擊對手人格，使各方焦點人物或政黨必須不斷「防禦」而非「主攻」，即使不是鐵證，也能造成「你看他果然有問題」的感受，讓固定媒體或網軍帳號放大炒作，民意代表或媒體人總是聲稱「爆料民眾提供」來做非事實的輿論操作，卻不需要負起任何媒體責任，卻成為製造新聞的方式。

吳靜怡補充，監察院的公務車和立法院的公務車居然都有照片構圖的相同處，清楚的車牌、人物、動作，更特別的就是一定要有明顯招牌能清楚知道位置，從拍攝視角能看出，是一組人，多個鏡頭但固定鏡位，這種樣態的爆料已經維持2年，請問，怎麼沒有人啟動調查？這是個人隱私權益問題更是國安問題，包含連我個人都心生畏懼，憑什麼公眾人物就要被跟？

立法院公務車的規定本來就鬆散，之前柯志恩競選時，就被媒體爆料從凌晨就必須配合柯志恩立委派車，當時，爆料之後就減少這樣的情況，只是沒想到現在大罷免又有立委把立法院公務車當成反罷列車，這兩天出現你吃火鍋、他吃燒烤，更爆出有立委跑去建商等地方，總之，韓國瑜趕快出來把規則細則說清楚，之後就不要這麼界定模糊。

王義川個人風格鮮明，放大議題傳播效應，使其發言本就容易被放大檢視，連兒子感情的問題具有情緒化內容，很容易被網軍側翼刻意操作，演算法讓極端言論反而獲得更高的觸及與擴散，很快成為最多人討論的政治人物，甚至是台灣整個趨勢的前三名，這對大罷免沒有任何負面拉力，也不會成為反罷免的推力，但卻讓王義川標籤越來越多。

雙罷吳的關鍵已經不是會不會送件，而是送件會不會成功？國民黨以罷制罷的鬧劇和民眾黨最後的洪荒之力，到底哪個比較好笑？在野黨一再把政治變成「誰比較噁心」的遊戲。

大罷免投票將至，各方張力和招數只有越來越多，支持者彼此若只願意封閉在資訊泡泡，反而互不信任與仇恨只會升高。

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