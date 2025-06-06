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    罷瑤團聲請假處分遭法院駁回 林俊憲諷藍：帶大家經歷「白癡恐怖」

    罷免綠委吳思瑤的的罷團召集人賴苡任（見圖），日前向台北高等行政法院聲請暫時處分，但昨日法院以不符要件駁回聲請。（資料照）

    罷免綠委吳思瑤的的罷團召集人賴苡任（見圖），日前向台北高等行政法院聲請暫時處分，但昨日法院以不符要件駁回聲請。（資料照）

    2025/06/06 12:37

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕罷免綠委吳思瑤的罷團召集人賴苡任，日前向台北高等行政法院聲請暫時處分，但昨日法院以不符要件駁回聲請。民進黨立委林俊憲對此發文質疑，連適法與否都沒有討論到，就因搞錯機關被駁回，讓他直呼，「繼當年讓全台灣陷入白色恐怖後，國民黨現在又要帶大家經歷『白癡恐怖』」。

    罷免綠委吳思瑤的第2階段連署，將於7日截止，由於領銜人張克晉先前退出，且更換領銜人的同意書也未達標，因此罷團召集人賴苡任3日向台北高等行政法院，聲請暫時處分，但法院5日指出，罷團連署人名冊的受理機關，應為台北市選舉委員會，並非中選會，且賴苡任並非利害關係人，所以裁定駁回。

    林俊憲在臉書發文指出，「罷瑤」團隊向台北高等行政法院聲請暫時處分，要求法院命令中選會受理他們的連署書。對此台北高等行政法院表示，「你們搞錯機關了，依法負責受理的是台北市選委會，不是中選會，駁回」。

    林俊憲直言，「連適法與否都沒有討論到，直接因為搞錯機關被駁回，到底是哪招……」，他也提到「這陣子一直看到網友在用『白癡恐怖』這個詞形容國民黨，我原本想說太兇了，不太合適，但事實一再證明，確實如此」。

    林俊憲在文末也感嘆「繼當年讓全台灣陷入白色恐怖後，國民黨現在又要帶大家經歷『白癡恐怖』」。

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