世壯運閉幕歌曲改歌詞 卓冠廷批：未取得改作授權就公然鬼扯

文化局長張䕒育（備詢台右）日前表示，將向北市府取得授權證明後提議員，並再三強調改編歌詞均有取得授權。（資料照）

2025/06/06 09:07

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世壯運議員再批「重製」非授權「改作」 新北文化局：屬合法行使財產權利

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕雙北世界壯年運動會5月30日閉幕式歌曲「消音」爭議引發關注，新北市議員卓冠廷發文指出，新北市府提出的合約清楚載明「僅供重製」，並非取得改作授權，他砲轟文化局長張䕒育，連合約都還沒拿到就敢公然鬼扯，過了6天還交代不清，早已失職，應趕快下台。

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卓冠廷在臉書發文指出，世壯運閉幕改掉「我台灣來欸」歌詞，沒有改作授權。他表示新北市終於提供「台北簽訂的合約」給新北市議員張錦豪。在合約清楚載明，「僅供重製」，並指改掉人家歌詞這件事，在著作權法叫做「改作」。

卓冠廷直言，世壯運有取得改作授權嗎？沒有。新北市文化局長張䕒育，先把統一尚勇扯進來，再踢合約是台北簽的。還接連他保證一定有授權，堅持「沒有出包」。

卓冠廷批評，合約都還沒拿到就敢公然鬼扯。張局長身為指揮官到底是搞不清楚？還是根本就本人授意？過了6天還交代不清，無論如何，早已失職，趕快下台吧。

雙北世界壯年運動會5月30日閉幕式歌曲消音爭議引發關注，新北市議員卓冠廷發文指出，新北市府提出的合約清楚載明「僅供重製」，並非取得改作授權，他砲轟文化局長張䕒育，連合約都還沒拿到就敢公然鬼扯。（圖擷自臉書）

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