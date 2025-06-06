北院勘驗便當會光碟重擊柯文哲 黃帝穎：3事實讓趁罷洗白一切枉然

台北地院審理京華城案，昨日當庭勘驗2021年8月10日時任台北市長柯文哲（見圖）與國民黨台北市議員應曉薇等人在市府開的「第3次便當會」中的一段錄影畫面，檢察官指畫面證明，應曉薇在會中具體指責施壓都委會公務員，柯文哲就坐在應曉薇旁邊，並非不知情。（資料照）

2025/06/06 09:19

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院審理京華城案，昨日當庭勘驗2021年8月10日時任台北市長柯文哲與國民黨台北市議員應曉薇等人在市府開的「第3次便當會」中的一段錄影畫面，檢察官指畫面證明，應曉薇在會中具體指責施壓都委會公務員，柯文哲就坐在應曉薇旁邊，並非不知情。律師黃帝穎對此發文批評，白營趁全國關注大罷免，對柯文哲歷次開庭狂帶風向洗白，一切皆是枉然。

黃帝穎在臉書發文指出，白營趁全國關注大罷免，對柯文哲歷次開庭狂帶風向洗白，結果柯文哲昨天被法院勘驗便當會光碟打臉到說不出話，白營趁罷洗白一切枉然！

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黃帝穎表示，台北地院昨審理京華城案，當庭勘驗2021年8月10日時任台北市長柯文哲與國民黨台北市議員應曉薇等人在市府開的「第3次便當會」中的一段錄影畫面，都是應曉薇1人對於京華城案痛批都委會幕僚提出的初研意見建議以土管條例檢討京華城案，「很不厚道、不友善」。檢察官勘驗後指出，這證明應曉薇在會中具體指責施壓都委會公務員，柯文哲就坐在應曉薇旁邊，並非不知情。

黃帝穎批評，白營趁罷洗白柯文哲，帶風向稱：「朱亞虎翻供、彭振聲認罪因檢方不正偵訊、柯文哲對京華城案不知情卻遭羅織入罪」等。對此他強調「三個事實讓趁罷洗白一切枉然」。

黃帝穎說明，其一為「法院勘驗便當會光碟，證明柯文哲都在場，柯辯稱對京華城案不知情被直接打臉」，其二為「朱亞虎認罪行賄，污點證人身分並沒有改變。若真如洗白風向稱朱亞虎翻供，那檢察官必然分案查朱亞虎偽證罪，但事實是朱亞虎認罪行賄沒有改變」。

黃帝穎也指出，其三為「彭振聲認罪與柯共犯圖利，洗白風向稱因遭檢察官不正訊問，但在北院審理過程，彭振聲證稱沒有不正訊問，法律狀態仍是認罪」。

台北地院審理京華城案，昨日當庭勘驗2021年8月10日時任台北市長柯文哲與國民黨台北市議員應曉薇（見圖）等人在市府開的「第3次便當會」中的一段錄影畫面，檢察官指畫面證明，應曉薇在會中具體指責施壓都委會公務員，柯文哲就坐在應曉薇旁邊，並非不知情。（資料照）

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