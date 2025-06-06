罷傅失敗就結束營業！在地商家：花蓮人不該活在花蓮王王朝餘威之下

立法院國民黨團總召「花蓮王」傅崐萁被視為掀起大罷免浪潮的「首惡」，有花蓮在地商家更發文揭露，過去十年，花蓮就獲得了超過一千億新台幣規模的中央常態性補助款，但「我們在花蓮究竟看到了什麼樣實質的建設？」、「台灣，真的沒有虧欠我們花蓮人」。（資料照）

2025/06/06 10:35

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白立委毀憲亂政，引發民眾響應大罷免，立法院國民黨團總召「花蓮王」傅崐萁更被視為掀起大罷免浪潮的「首惡」，有花蓮在地商家更發文揭露，過去十年，花蓮就獲得了超過一千億新台幣規模的中央常態性補助款，但「我們在花蓮究竟看到了什麼樣實質的建設？」該商家也指出，「參與罷免至今，家人始終沒有諒解我」，但他不願意花蓮成為台灣畏戰的破口，也厭倦了成為只會情緒勒索全台灣、哭窮又卑微的花蓮人，強調「花蓮不該繼續活在人治超越法治、獨裁的花蓮王王朝的餘威之下」。

「SabiSabi CoffeeSweets 花蓮老宅神級肉桂捲」（以下簡稱「神級肉桂捲」）在臉書發文指出，「今天是我回花蓮創業的第六年，也許會是最後一年。成為連署點的時候我在粉專寫著，如果最終花蓮人沒有思辨（變），那麼我會跟SabiSabi 一起離開花蓮，這個承諾不會改變」、「如果罷免傅崐萁失敗，八月二十三號前我們就會結束營業」。

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「神級肉桂捲」透露，「這段時間非常多客人、鄉親、社會前輩來找我，每個人都說：『就算罷免輸了、你也不能走，不然花蓮就沒有希望了...』」，對此「神級肉桂捲」表示「我想問…為什麼，大家的希望會在我身上？為什麼，大家不一起站出來改變花蓮？花蓮王不是我一個人造成的。花蓮的經濟跟觀光死掉也不是我一個人造成的。現下花蓮是過去24年所有盲目投票的花蓮人，用自己的雙手殺死的」。

「神級肉桂捲」指出，「過去十年，花蓮就獲得了超過一千億新台幣規模的中央常態性補助款（也就是一般性補助與統籌分配款）。如果以花蓮縣的三十萬人口來說，也就是『每位花蓮人拿到超過四十萬新台幣的中央補助，超越了新北、台中、高雄六都各地每位民眾獲得的補助額度』。請問花蓮鄉親，過去十年的這一千億，我們在花蓮究竟看到了什麼樣實質的建設？」

「神級肉桂捲」質疑，「如果『建設才能發展經濟』是花蓮共識，那麼行政院過去十年一千億的挹注花蓮縣政府、到底推動出什麼樣振興花蓮經濟的有感建設？」「神級肉桂捲」也直言「貼近生活的公有市場：花蓮的市八市場、大同市場、綜合市場，瑞穗鄉公有市場等等，外觀都是殘廢不堪招商困難，即使攤位費用低，但是管理不足、交通動線混亂，攤商大量外溢，道路充滿違法攤販，外圍還有大量違停的車輛」。

「神級肉桂捲」表示，「我們坐擁無敵海景，花蓮縣政府卻未有效整合，透過完整視覺設計、景觀規劃結合民間營造產業聚落，任由業者自生自滅，每一個店家如此努力呈現自己的創意與能力，沒有政府支援孤掌難鳴」。

「神級肉桂捲」也指出，「24年過去了，花蓮人眼中只有蘇花高，徹底忽視了我們從中央十年拿了一千億，應該在花蓮長出的基礎建設。如果有了蘇花高，每天湧入一萬台自用車，請問這些車要停在哪？我們有妥善運用這一千億去拓寬馬路、增建公有停車塲嗎？我們有將一千億花在平交道地下化降低偏鄉的鐵道事故死傷嗎？我們有將一千億花在道路優化，車道改善、號誌管理減少市區的車流回堵嗎？漫長的24年可以推動的花東快，我們的政府真的有心推動花蓮交通進步嗎？」

「神級肉桂捲」也質疑，「十年一千億，我們的每一票投出了花蓮的現在。北濱公園極限運動場的屋頂預算近億。沒有攤商願意使用的東大門環保餐具清洗中心花費近二億。還沒驗收下雨就漏水的花蓮漁港⋯號稱數位遊牧的雲基地花了八千萬最後成為縣府員工宿舍。0403地震週年發放的地震包預算6500萬，扇子發的比包包快。日常都在辦喪事法會的日出香榭大道花費五億」。

「神級肉桂捲」批評，「生活在這樣的花蓮，你我還能看到什麼未來？過去24年，我們被形塑為全台灣最可憐的一塊。沒有蘇花高，全台灣虧欠我們花蓮人。但是，這真的是事實嗎？」、「十年一千億，花蓮人口三十萬不到三成的年輕人有可能繳出一年一百億的稅金嗎？十年一千億，是全台灣的軍公教百工百業辛苦工作納稅給國家後，中央給予地方的補助。台灣，真的沒有虧欠我們花蓮人。稻香村的村長，吉安鄉的議員，你們不能代表所有的花蓮人」。

「神級肉桂捲」在文末也指出，「參與罷免至今，家人始終沒有諒解我。某天父親來到店裡對我說：『你是收了多少錢，要做這種事情？』被自己的父親質疑，我心中百感交集，悲傷莫名」、「我搖搖頭說：我如果有拿錢，我還在這邊賣什麼咖啡、做什麼肉桂捲...而我沒有說出口的是，我不願意花蓮成為台灣畏戰的破口」。

「神級肉桂捲」也直言，「這一次的罷免，是我為了自己還有台灣的下一代站出來，我厭倦了成為只會情緒勒索全台灣、哭窮又卑微的花蓮人。花蓮不該繼續活在人治超越法治、獨裁的花蓮王王朝的餘威之下」。

「神級肉桂捲」也呼籲，罷免成功的最後一哩路，就在眼前。第二階段勇敢簽下連署的您。因為恐懼、猶豫沒有簽下連署書的您。花蓮是我們的家鄉，台灣是我們的母親，請您勇敢的站出來，投出花蓮不一樣的未來！我們一定能夠堅持到島嶼天光，守住我們這小小多山的國家。接下來，就是我們的事了！」

「SabiSabi CoffeeSweets 花蓮老宅神級肉桂捲」發文全文如下︰

今天是我回花蓮創業的第六年，也許會是最後一年。

成為連署點的時候我在粉專寫著，如果最終花蓮人沒有思辨（變），那麼我會跟SabiSabi 一起離開花蓮，這個承諾不會改變。

如果罷免傅崐萁失敗，八月二十三號前我們就會結束營業。

這段時間非常多客人、鄉親、社會前輩來找我，每個人都說：『就算罷免輸了、你也不能走，不然花蓮就沒有希望了...』

我想問…

為什麼，大家的希望會在我身上？

為什麼，大家不一起站出來改變花蓮？

花蓮王不是我一個人造成的。

花蓮的經濟跟觀光死掉也不是我一個人造成的。

現下花蓮是過去24年所有盲目投票的花蓮人，用自己的雙手殺死的

過去十年，花蓮就獲得了超過一千億新台幣規模的中央常態性補助款（也就是一般性補助與統籌分配款）。

如果以花蓮縣的三十萬人口來說，也就是「每位花蓮人拿到超過四十萬新台幣的中央補助，超越了新北、台中、高雄六都各地每位民眾獲得的補助額度

請問花蓮鄉親，過去十年的這一千億，

我們在花蓮究竟看到了什麼樣實質的建設？

如果『建設才能發展經濟』是花蓮共識，那麼行政院過去十年一千億的挹注花蓮縣政府、到底推動出什麼樣振興花蓮經濟的有感建設？

貼近生活的公有市場：花蓮的市八市場、大同市場、綜合市場，瑞穗鄉公有市場等等，外觀都是殘廢不堪招商困難，即使攤位費用低，但是管理不足、交通動線混亂，攤商大量外溢，道路充滿違法攤販，外圍還有大量違停的車輛

沖繩位居日本最南端，南北車程也是三小時以上，但是透過基礎建設，讓觀光客可以透過單軌電車、完整的高速巴士一日遊，讓非自駕的遊客也能輕鬆旅行，面積不到百坪的沖繩牧志公有市場更是將在地海鮮、農產與餐飲結合成為觀光客必訪。

我們坐擁無敵海景，花蓮縣政府卻未有效整合，透過完整視覺設計、景觀規劃結合民間營造產業聚落，任由業者自生自滅，每一個店家如此努力呈現自己的創意與能力，沒有政府支援孤掌難鳴。

24年過去了，花蓮人眼中只有蘇花高

徹底忽視了我們從中央十年拿了一千億，應該在花蓮長出的基礎建設。

如果有了蘇花高，每天湧入一萬台自用車，請問這些車要停在哪？

我們有妥善運用這一千億去拓寬馬路、增建公有停車塲嗎？

我們有將一千億花在平交道地下化降低偏鄉的鐵道事故死傷嗎？

我們有將一千億花在道路優化，車道改善、號誌管理減少市區的車流回堵嗎？

漫長的24年可以推動的花東快，我們的政府真的有心推動花蓮交通進步嗎？

十年一千億，號稱觀光立縣的花蓮，我們連提供給觀光客最基本的youbike公共自行車都沒有建構，旅客來到花蓮一天要支出五百元在市區租機車，如果能夠以此替代部分行程，差額便可以挪為餐飲、名產、在地經濟的收入之一，更不用說因為公有車位的匱乏曾經有觀光客在東大門夜市的千元停車費大損花蓮形象。

十年一千億，24年來我們持續投票不監督。

我們繼續任由縣政府在宗教路祭心想有拜有保庇，但我們不檢討道路速限的合理性、彎道與車道的安全性，不檢視路口違停取締。

十年一千億，我們的每一票投出了花蓮的現在。

北濱公園極限運動場的屋頂預算近億。

沒有攤商願意使用的東大門環保餐具清洗中心花費近二億。

還沒驗收下雨就漏水的花蓮漁港⋯

號稱數位遊牧的雲基地花了八千萬最後成為縣府員工宿舍。

0403地震週年發放的地震包預算6500萬，扇子發的比包包快。

日常都在辦喪事法會的日出香榭大道花費五億。

生活在這樣的花蓮，

你我還能看到什麼未來？

過去24年，我們被型塑為全台灣最可憐的一塊。

沒有蘇花高，全台灣虧欠我們花蓮人。

但是，這真的是事實嗎？

十年一千億，花蓮人口三十萬不到三成的年輕人有可能繳出一年一百億的稅金嗎？

十年一千億，是全台灣的軍公教百工百業辛苦工作納稅給國家後，中央給予地方的補助。

台灣，真的沒有虧欠我們花蓮人。

稻香村的村長，吉安鄉的議員，你們不能代表所有的花蓮人。

媒體人尚毅夫先生說，罷免傅崐萁不是不可能，因為花蓮長期有九萬人不投票

這九萬人不是不投票，

他們是戶籍在花蓮卻必須外漂打拼的花蓮人。

這九萬人，

是被過去24年每一張錯誤的選票被迫離開家鄉的花蓮人。

花蓮的鄉親啊，我們可不可以用一分鐘的時間仔細想想。

我們眼前的『普發一萬元』跟十年一千億中間的落差在哪裡？

這一次，我們如果再投下錯誤的一票

那麼，我們雙手推出去的、不是只有那九萬個外漂的花蓮人。

會有更多像我這樣返鄉的花蓮人，再次踏上離鄉背井的路

參與罷免至今，家人始終沒有諒解我。

某天父親來到店裡對我說：『你是收了多少錢，要做這種事情？』

被自己的父親質疑，我心中百感交集，悲傷莫名。

我搖搖頭說：

我如果有拿錢，我還在這邊賣什麼咖啡、做什麼肉桂捲...

而我沒有說出口的是，我不願意花蓮成為台灣畏戰的破口。

這一次的罷免，是我為了自己還有台灣的下一代站出來

我厭倦了成為只會情緒勒索全台灣、哭窮又卑微的花蓮人。

花蓮不該繼續活在人治超越法治、獨裁的花蓮王王朝的餘威之下。

罷免成功的最後一哩路，就在眼前。

第二階段勇敢簽下連署的您。

因為恐懼、猶豫沒有簽下連署書的您。

花蓮是我們的家鄉，台灣是我們的母親

請您勇敢的站出來，投出花蓮不一樣的未來！

我們一定能夠堅持到島嶼天光，守住我們這小小多山的國家。

接下來，就是我們的事了！

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