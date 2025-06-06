監院爆濫用公務車 黃敬雅批柯志恩當年把立院公務車用得像私人Uber

黃敬雅曾代表台灣基進參加2022高雄市議員選舉。（資料照）

2025/06/06 08:25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕監察院近期爆發濫用公務車風波，國民黨抓著幾位監委和秘書長猛打，復興航空空難唯一倖存的空服員黃敬雅批說，國民黨說得自己滿臉正義、罵得口水四濺，她不禁想問，國民黨人真的都沒記憶嗎？柯志恩2019年把立法院的公務車，用得像私人Uber，才是真正把立院公務車開成競選跑車、把司機操到快送醫的活教材！

對於2019年調派立法院公務車跑選舉行程惹議，柯志恩當初受訪時曾解釋，比較有爭議的點是在早上5點多出門，「可能太早了」，自從她登記成為正式候選人後，就不再使用公務車，此外，立法院規定每位委員使用公務車每月有80小時額度，她都在額度內使用，並未違反規定。

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2015年2月4日，復興航空235號班機墜入基隆河，造成43人傷亡，黃敬雅是當時唯一倖存的空服員，她認為「餘生的價值，就是為台灣做一點事情」，曾代表台灣基進參加2022高雄市議員選舉。

對於監察院近期濫用公務車風波，國民黨見獵心喜，黃敬雅昨天（5日）深夜於臉書發文說:「拜託，國民黨的人真的都沒記憶嗎？當年那位自詡學者立委、標榜知性女力的柯志恩，才是真正把立院公務車開成競選跑車、把司機操到快送醫的活教材！」

根據週刊報導，2019年9月與11月間，時任國民黨不分區立委柯志恩，被發現至少3次在一早調派立法院公務車，跑板橋立委選舉行程，由於柯志恩常在清晨5、6點就使用立法院公務車，司機必須在4點多就起床出門接她，以致嚴重壓縮睡眠時間。

黃敬雅酸說，柯志恩當年把立法院的公務車，用得像私人Uber、還是包月不限里程的那種，當時社會譁然，她一句「誤會啦」、「以後不會啦」就打發了，國民黨也沒一個人出來譴責，現在倒是扯著嗓門罵別人？

黃敬雅認為，這就是國民黨的標準劇本，罵別人叫「反貪腐」，罵自己人叫「選舉壓力大」；別人開車叫「濫權奢華」，自己開車叫「行程安排不慎」，全黨雙標，全黨可恥。

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