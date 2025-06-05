盧秀燕屢指中火無照發電 綠營揭中市府卡展延審查操作真相

林德宇（左）痛斥盧市府刻意卡展延審查抹黑台電「無照發電」。（記者蘇孟娟攝）

2025/06/05 22:40

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中長盧秀燕在核三廠2號機停機後，多次放話台中火力發電廠火力全開甚至「無照發電」，民進黨台中市議員林德宇今在議會總質詢時表示，被指無照的中火5部機組操作許可證早依法提出展延審查，其中2、3機組市府原廢止許可遭環境部撤銷處後拖5年不審，另3機組也拖9個月不審，故意延宕再抹黑為「無照發電」，再操作「火力全開」製造恐慌，糟蹋台電與中火減煤、減少空污排放的成果。

林德宇說，盧秀燕2019年上任第一年，中火的用煤量是1264萬噸，空污排放量是1萬9004噸，逐年遞減，到去年用煤量是1208萬噸，空污排放量更降為9191噸，她就任這6年來，中火用煤量是逐步減少，空污排放量更比6年前減少51%，但盧秀燕刻意不提，反一再用「火力全開」製造恐慌，無視中火減煤及減少空污排放量的努力與成果，更糟蹋台電努力穩定供電的用心。

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林德宇說，最近盧秀燕更開始操作中火有5部機組「無照發電」，事實是其中的2號及3號機組之前市府廢證決議被撤銷，依法適用原本的操作許可內容，台電依法展延，卻刻意擺爛拖5年不審；去年9月台電再送6號、7號及10號3部機組，環保局也收取規費，卻也拖了9個月不審，中火並非無照發電，而是審查中，但盧市府不敢直接准駁，還要抹黑是「無照發電」。

盧秀燕說，「在中火沒有答應我的條件，我不能准」，中火的照已到期，還在審查中尚未同意，所以中火沒有拿到照，它的照已經到期了。

林德宇質問中火有幾部的機組是盧秀燕口中的「無照發電」；環保局長陳宏益先說，目前有5部，但被林德宇問到第10號機組現在歲修，林德宇痛斥，歲修都沒發電，竟還宣佈5部無照發電，完全欺騙亂講，尤其燃氣機組環評台電承諾最多只開9部，既然是只開9部，還刻意說成「火力全開」，盧市府只會抹黑術。

陳宏益說，2、3號機廢證被撤銷案目前申請釋憲中，另3機組行政院長卓榮泰去年11月視察中火時曾要求台電須提出減煤期程，但迄今都未提。

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